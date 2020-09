Het Asus ZenBook-assortiment wordt uitgebreid met 11e generatie Intel Core en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus heeft eind 2020 een verzameling laptops aangekondigd die gebruikmaken van Intel Core-verwerking van de 11e generatie en nog veel meer.

De Asus ZenBook Flip S, ZenBook S, ZenBook 14 en ZenBook Flip 13 zijn allemaal nieuw voor dit jaar. Ze zullen samen met een andere ZenBook S lanceren, zoals eerder deze week onthuld, maar dat model zal een 10e generatie Intel Core-processor hebben.

Asus beweert dat zijn ZenBook Flip S s werelds dunste converteerbare OLED-laptop is, hij is slechts 13,9 mm dun en weegt 1,2 kg.

Het kan worden gespecificeerd tot een 4K HDR OLED NanoEdge-scherm, Intel Core i7 met Iris Xe-graphics, 1 TB PCIe 3.0 x 4 SSD voor opslag en 16 GB RAM.

Het biedt twee Thunderbolt 4 USB-C-poorten, een USB 3.2-poort en HDMI-uitgang. De batterij gaat naar verluidt tot 15 uur mee op een enkele lading.

De convertible is voorzien van Asus gepatenteerde NumberPad 2.0-technologie en een edge-to-edge toetsenbord. Het wordt geleverd met de Asus Pen-stylus.

De ZenBook Flip S is vanaf november verkrijgbaar in het VK voor een prijs van £ 1.799.

De ZenBook S 2020 zal beschikbaar zijn met interne Intel Core-processors van de 11e en 10e generatie.

Het beschikt over een nieuw 13,9-inch scherm met een beeldverhouding van 3: 2 (3300 x 2200 pixels), met de extra hoogte voor meer schermruimte. Het is 15,7 mm dun en weegt 1,35 kg.

Net als de Flip S wordt hij geleverd met een NumerPad 2.0 en kan hij worden gespecificeerd tot 16 GB RAM, i7-processor (in varianten van de 10e generatie of 11e generatie) en een 1 TB PCIe 3.0 x4 M.4 SSD.

De levensduur van de batterij zou tot 12 uur duren, dankzij een batterij van 67 Wh.

De ZenBook S (10e generatie Intel Core) is nu verkrijgbaar voor een prijs van £ 1.499. Het model van de 11e generatie is verkrijgbaar vanaf het eerste kwartaal van 2021 vanaf £ 1.599.

Een nieuwe ultradraagbare 14-inch laptop is onderweg voor een release in november en is voorzien van de ScreenPad-technologie van het merk, waarbij het touchpanel onder het toetsenbord ook dienst doet als een ander klein scherm.

De ZenBook 14 weegt slechts 1,19 kg en kan worden uitgerust met Nvidia GeForce MX450 discrete graphics (onder het model UX435EG).

Het scherm heeft een scherm / behuizing-verhouding van 92 procent, met NenoEdge-technologie, en zal verkrijgbaar zijn in twee kleurenschemas: dennengrijs en lila mist.

Het is beschikbaar vanaf £ 1.399.

De nieuwste Flip 13 is een andere met Intel Core-verwerking van de 11e generatie en wordt geleverd met een NanoEdge Full HD-scherm en een meegeleverde Asus Pen-stylus.

Hij wordt aangedreven door een vergelijkbare 67Wh-batterij als de ZenBook S en kan 14 uur meegaan tussen oplaadbeurten. Het kan worden gespecificeerd tot Intel Core i7 en Intel Iris Xe graphics.

Je kunt het vanaf november in het VK kopen voor een prijs van £ 999.

Er zijn ook tal van andere Asus-laptops en convertibles aangekondigd voor release in oktober / november, waarbij de Asus ZenBook 13 en 14 (UX425) ook worden geleverd met 11e generatie Intel Core-processors.

Ze beginnen bij £ 949, terwijl de duurdere ExpertBook B9 bovenaan de serie staat voor £ 1.699 - een vergelijkbare prijs als de nieuwe ZenBook Pro 15.

Geschreven door Rik Henderson.