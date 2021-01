Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Asus is al een tijdje bezig met dual-screen setups met verschillende Zephyrus Duo-laptops . Nu heeft het bedrijf een nieuwe toevoeging aan de line-up onthuld in de vorm van de GX551.

Medio 2020 onthulde Asus de Asus ROG Zephyrus Duo 15 (GX550). Een machine die werd gepitcht als de eerste gaming-laptop ter wereld met een dubbel scherm, maar het was veel meer dan dat. Net als de andere Zephyrus-laptops die we hebben gezien, was hij ook ultradun, had hij serieuze hardware onder de motorkap en beloofde hij indrukwekkende prestaties.

Asus heeft nu die solide basis genomen en enkele aanpassingen gedaan om Duo 15 nog aantrekkelijker te maken.

AMD Ryzen 7 5800H-processor of Ryzen 9 5900HX-processor

Tot 48 GB DDR4 32000 MHZ RAM

Maximaal twee NVMe SSDs van 1 TB in Raid 0

Nvidia GeForce RTX 3060, 3070 of 3080

15,6-inch niet-reflecterend UHD (3840 x 2160) IPS-paneel 120 Hz of FullHD (1920 x 1080) met een vernieuwingsfrequentie tot 300 Hz

1 x USB3.2 Gen2 Type C met stroomtoevoer en weergavepoort

3 x USB3.2 Gen2 Type A, RJ45 en 1 x HDMI 2.0b-ondersteuning

Nu, met de nieuwste ROG Zephyrus Duo 15 SE, heeft Asus Intel gedumpt en gekozen voor een AMD Ryzen 9 5900HX CPU en een Nvidia GeForce RTX 3080 GPU.

De bijgewerkte Duo 15 SE biedt ook meer schermopties dan zijn voorganger, met beelden tot UHD met een verversingssnelheid van 120 Hz en een responstijd van 8 ms of Full HD met 300 Hz en 3 ms. Belangrijk is dat ook het secundaire scherm is aangepast, aangezien er nu modellen zijn met een Full HD-resolutie in plaats van UHD, waardoor de Duo 15 SE betaalbaarder wordt. Hoewel de prijzen nog steeds beginnen vanaf $ 2.899.

Zoals je kunt zien aan de potentiële specificatielijst, is de Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE een echte krachtpatser. Het is ontworpen om gamers een geweldige ervaring te bieden, of je nu hoogwaardige 4K-beelden wilt of een snellere reactiesnelheid van een paneel met een vernieuwingsfrequentie van 300 Hz.

Net als voorheen is de push hier voor multi-tasking. Het secundaire scherm (bekend als de ScreenPad Plus) is een 14,9-inch touchscreen met een resolutie van 3840 x 1100 resolutie.

Dit secundaire scherm heeft een titel in een comfortabele kijkhoek van 13 graden, ontworpen om u te helpen op allerlei manieren te multitasken - of dat nu in één oogopslag is om OBS Studio, XSplit Gamecaster en andere tools te controleren of om hands-on te werken met Photoshop-tools.

Omdat de ScreenPad Plus ook compatibel is met een stylus, kan deze in theorie ook met andere dingen worden gebruikt. Videobewerking, werk in animatiesoftware, alledaagse multitasking, de use cases zijn "eindeloos".

De Asus ROG Zephyrus Duo 15 van vorig jaar liep een beetje warm naar onze smaak, maar Asus belooft deze keer 30 procent betere luchtstroom, evenals koeling met vloeibaar metaal en opnieuw ontworpen ventilatoren om dingen onder druk koel te houden.

Lees hier meer over de ROG Zephyrus Duo 15 SE .

Geschreven door Adrian Willings.