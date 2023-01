Apple's MacBook Air wordt mogelijk groter in 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De MacBook Air van Apple zou wel eens een stukje groter kunnen worden, waardoor hij zelfs groter wordt dan sommige pro-level laptops van het bedrijf.

Na berichten van vorig jaar dat Apple overwoog een 15-inch MacBook Air te lanceren, heeft Mark Gurman van Bloomberg die beweringen opnieuw kracht bijgezet door te suggereren dat de nieuwe machine dit jaar zal debuteren. Maar andere geruchten over de terugkeer van de 12-inch MacBook lijken voorbarig.

In de wekelijkse Power On nieuwsbrief schrijft Gurman dat een nieuwe 15-inch MacBook Air nog steeds "gepland" staat voor dit jaar, waardoor het de grootste MacBook Air ooit zou worden. Het huidige model van Apple is ongeveer 13 inch, terwijl het bedrijf ooit ook een 11,6 inch-versie heeft verkocht.

Die 11-inch MacBook Air werd uiteindelijk vervangen door de 12-inch MacBook, een machine die vreselijk beperkt was dankzij de low-power Intel CPU waarmee hij was opgezadeld. Maar de overstap naar Apple-silicium zou precies zijn wat de dokter wilde, en Gurman had al gesuggereerd dat de ultradunne en lichte laptop zou terugkeren.

Helaas ziet het er nu niet naar uit dat dit zal gebeuren, althans niet op korte termijn.

"Een nieuwe 12-inch MacBook staat niet langer op de routekaart van Apple op korte termijn", zegt hij in het nieuwe rapport. Dat betekent natuurlijk niet dat het niet zal gebeuren, maar Gurman gelooft dat Apple's huidige focus op de lancering van zijn AR/VR-headset genoeg is om de terugkeer van de MacBook te verhinderen. Hetzelfde geldt voor opmerkelijke updates van de Apple Watch, iPad en AirPods.

De nieuwe headset krijgt de naam Reality Pro en zou al in maart kunnen verschijnen.

