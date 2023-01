De volgende Mac Pro zou een belangrijke functie van de oude kunnen missen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Mac Pro maakt zich op voor de overgang naar Apple silicium, maar een nieuw rapport beweert dat hij een belangrijke functie van oudere Mac Pro-modellen zal missen.

Terwijl Apple de rest van de Mac line-up al heeft overgezet op zijn eigen chips en niet meer op die van Intel, wacht de Mac Pro nog steeds. Dat gaat dit jaar waarschijnlijk veranderen, maar Mark Gurman van Bloomberg zegt dat de nieuwe Mac Pro een functie zal missen die we op oudere modellen als vanzelfsprekend beschouwden.

In zijn wekelijkse Power On nieuwsbrief schrijft Gurman dat de nieuwe Mac Pro "een belangrijke functie van de Intel-versie zal missen: door de gebruiker uitbreidbaar RAM-geheugen". Dat betekent dat het RAM-geheugen waarmee de Mac Pro wordt geleverd de hoeveelheid zal zijn die hij voor de rest van zijn bruikbare leven heeft, net als alle andere Macs.

Dat is vooral teleurstellend omdat de Mac Pro van oudsher de modulaire Mac was - de Mac die naar behoefte kon worden opgewaardeerd en uitgebreid. Door het gebruik van Apple silicium met zijn on-board RAM is dat echter niet mogelijk, hoewel gehoopt werd dat Apple voor een verrassing zou zorgen. Gurman zegt dat dat niet het geval zal zijn, maar dat "er twee SSD opslagslots zijn en voor grafische, media- en netwerkkaarten." Er zal in ieder geval enige modulariteit zijn.

Wat betreft de chip die de nieuwe Mac Pro zal aandrijven: die met 48 CPU-kernen en 152 grafische kernen is naar verluidt geannuleerd. Dat betekent dat de nieuwe machine zal worden geleverd met de M2 Ultra erin, wat suggereert dat het enige verschil met de volgende Mac Studio de uitbreidbaarheid van opslag, graphics en kaarten zal zijn.

Wat het industriële ontwerp betreft, zegt Gurman dat de volgende Mac Pro er identiek zal uitzien als het Intel-model dat hij zal vervangen.

