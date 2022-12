Het gerucht gaat dat Apple voor 2023 een Mini LED-monitor voorbereidt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Apple voor begin 2023 een nieuw extern beeldscherm in de maak heeft, dat naar verwachting tussen de twee huidige beeldschermen in komt te liggen: het Studio Display van 1.599 euro en het Pro Display XDR van 4.999 euro.

Hoewel volledige details nog niet zijn bevestigd, zou het volgens de geruchten het eerste beeldscherm van Apple zijn met een Mini LED-paneel. De technologie is al elders in het assortiment van Apple toegepast, namelijk bij de 12,9-inch iPad Pro van 2021 en de 14- en 16-inch MacBook Pro-modellen, en Display Supply Chain Consultant (DSCC) analist Ross Young heeft gesuggereerd dat de volgende logische stap voor het bedrijf is om de technologie ook in zijn monitorassortiment te introduceren.

Het gebruik van Mini LED in dit soort producten is zinvol, omdat het verbeterde contrast en de zwartniveaus die de technologie biedt een grote stap voorwaarts zouden betekenen voor iedereen die met HDR-content werkt.

Het verschijnen van deze technologie in het assortiment zou ook zorgen voor een betere consistentie bij het werken met verschillende Apple-producten, net als de geruchten over de opname van ProMotion-ondersteuning, die al bestaat op iPad Pro en MacBook Pro. Dit maakt een variabele verversingssnelheid tot 120Hz mogelijk, waardoor de monitor ook geschikt is voor gaming.

Wat het formaat betreft, wordt verwacht dat het een 27-inch beeldscherm wordt - hetzelfde formaat als de Studio Display - en al enige tijd een standaardformaat voor Apple. Creatieve professionals die een groter beeldscherm nodig hebben, zullen nog steeds terechtkunnen bij de Pro Display XDR, maar het formaat van de Studio Display wordt volgens de geruchten geëvenaard, omdat dit voor de meest uiteenlopende mensen geschikt is.

Dit geeft echter ook een hint naar het feit dat we extra functies kunnen verwachten, vanwege de volgens de geruchten hogere prijs van het nieuwe beeldscherm.

Extra Thunderbolt-poorten zijn een mogelijkheid, wat de mogelijkheid biedt om er een aantal aan elkaar te koppelen - iets wat momenteel niet mogelijk is met de Studio Display vanwege de enkele Thunderbolt-poort.

Bloomburg's Mark Gurman suggereert ook dat het nieuwe beeldscherm zal worden aangedreven door Apple's A13 Bionic siliconen chip - gelijk aan de chip in de Studio Display. Hiermee kan de monitor iOS draaien en functies als Center Stage aanbieden die on-device worden verwerkt, en hoewel de chip al een paar jaar oud is, zou een krachtigere chip beperkte voordelen bieden voor dit soort apparaat.

Het gerucht gaat dat het nieuwe beeldscherm in het eerste kwartaal van 2023, tussen januari en maart, op de markt zal worden gebracht, en dat het samen met nieuwe MacBook Pro-modellen zal worden onthuld.

Dit is echter de derde poging om de lancering te voorspellen. Ross Young verwachtte eerst dat hij zou worden onthuld op de WWDC in juni, maar door ontwerpproblemen zou de lancering zijn uitgesteld tot oktober. Zoals we nu weten, is die datum in oktober ook zomaar verdwenen, blijkbaar door leveringsproblemen - het valt nog te bezien of het voor de derde keer raak is met deze geruchten. Zoals altijd houden we u op de hoogte van alles wat we horen.

Geschreven door Verity Burns.