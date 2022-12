Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zou werken aan "meerdere externe beeldschermen" voor release in 2023, met Apple Silicon-hardware erin.

Het bedrijf werkt naar verluidt aan een nieuwe versie van de Pro Display XDR, die het in 2019 gelanceerde model zal vervangen. Het komt echter mogelijk pas later in het jaar en na een nieuw Mac Pro-model, waarbij Bloomberg's Mark Gurman beweert dat het nog in ontwikkeling is.

"Apple werkt aan meerdere nieuwe externe beeldschermen", schrijft hij in de nieuwste editie van zijn Power On-nieuwsbrief. "Waaronder een update van de Pro Display XDR die naast de Intel Mac Pro in 2019 werd gelanceerd.

"Het is echter mogelijk dat het volgende high-end beeldscherm van het bedrijf na de Mac Pro wordt verscheept, aangezien de computer verder in ontwikkeling is dan het beeldscherm."

Andere Apple Silicon-beeldschermen kunnen daarom als eerste verschijnen.

Gurman suggereert ook dat, door een eigen chipset in de beeldschermen in te bouwen, ze bepaalde functies kunnen uitvoeren zonder de bronnen van de Mac of MacBook die erop is aangesloten, leeg te trekken.

Het lijkt er zeker op dat Apple liever op deze weg doorgaat dan de 27-inch iMac - waarvan de laatste in 2020 verschijnt - weer in ere te herstellen. In 2023 zullen er waarschijnlijk ten minste twee Mac Mini modellen uitkomen, die het gat zouden kunnen opvullen.

