(Pocket-lint) - Terwijl iedereen opvouwbare telefoons maakt, wordt nu gedacht dat Apple werkt aan een soort opvouwbare MacBook.

Geruchten dat Apple een opvouwbare iPhone maakt, zijn de laatste tijd niet zo gemakkelijk te vinden, maar dat zou kunnen komen doordat het bedrijf zijn aandacht heeft verlegd van het maken van een telefoon die in tweeën kan worden gevouwen naar het maken van een opvouwbare laptop.

Volgens een rapport van industriewatchers bij The Elec is Apple "begonnen met een ontwikkelingsproject in het vroege 20-inch bereik", waarbij 20,25 inch het getal lijkt te zijn waar het bedrijf op is uitgekomen.

Als dat juist is, is de 20 inch volgens het rapport de grootte van het apparaat wanneer het scherm volledig is uitgeklapt en hoewel dat een tablet zou kunnen zijn, denkt men dat Apple iets wil maken met een scherm- en toetsenbordindeling die lijkt op die van een laptop.

"Gezien het feit dat de schermgrootte in uitgevouwen toestand begin 20 inch is, is het zeer waarschijnlijk dat dit projectproduct een vorm zal hebben die dicht bij een MacBook ligt", aldus het rapport. Daaraan wordt toegevoegd dat het apparaat waarschijnlijk een schermgrootte van ongeveer 15,3 inch zou hebben wanneer het uitgevouwen is. Dat brengt hem qua schermgrootte in de buurt van de 16-inch MacBook Pro, en is aanzienlijk groter dan elke iPad die tot nu toe is gemaakt.

Als Apple inderdaad een opvouwbare laptop maakt, moeten we aannemen dat de ene helft van het scherm een aanraaktoetsenbord wordt, zoals dat van iPhones en iPads. Hoe ergonomisch dat zal zijn is niet duidelijk, noch is het waarschijnlijk dat frequente typisten de ervaring van het tikken op glas gedurende langere tijd zullen waarderen.

Dit alles zal echter niet snel gebeuren. Volgens het rapport wil Apple het product in 2026 of 2027 klaar hebben, wat betekent dat er genoeg tijd is om het product tussen nu en de lancering een andere wending te geven - en dat er nog meer lekken kunnen plaatsvinden.

Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat er geruchten zijn over een opvouwbare MacBook Pro met een 20-inch scherm. Beeldschermanalist Ross Young suggereerde eerder dit jaar ook al dat zoiets in de maak was.

