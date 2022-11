Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als uw MacBook, MacBook Air of MacBook Pro volledig is vastgelopen en u niet weet wat u nu moet doen, kunt u overwegen uw Apple laptop geforceerd opnieuw op te starten. Vaak gebruikt als laatste redmiddel, kan een geforceerde herstart uw snelste (en enige) optie zijn om uw Mac weer aan de praat te krijgen.

Een Mac snel geforceerd herstarten

Voordat u deze drastische route neemt, probeert u uw Mac op de klassieke manier opnieuw op te starten: Klik op het Apple-symbool in de linkerbovenhoek van het scherm en kies Herstarten. U kunt uw Mac eventueel ook geforceerd afsluiten door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat uw Mac wordt afgesloten.

Als deze methoden niet werken voor u, of misschien blijven uw scherm en cursor hangen en kunt u niets selecteren, probeer dan de geforceerde herstart optie hieronder.

Houd de Command en Control toetsen ingedrukt met de aan/uit knop. De aan/uit knop is ook een Touch ID / Eject knop, afhankelijk van het Mac model. Het scherm van je Mac zou donker moeten worden en je Mac zou opnieuw moeten opstarten. Log in op je computer en gebruik hem verder als normaal. Makkelijk, toch?

Opmerking: Op een 2018 MacBook Air en de nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro verdubbelt de aan/uit-knop als deTouch ID-knop in de rechterbovenhoek van het toetsenbord. Op elke MacBook Pro met een Touch Bar is het het Touch ID-oppervlak aan de rechterkant van de Touch Bar.

Wat gebeurt er bij een geforceerde herstart?

Een geforceerde herstart is een snelle oplossing die uw computer in een normale staat moet terugbrengen. Voordat u uw MacBook geforceerd herstart, wees er zeker van dat dit proces de gegevens van uw computer niet wist. Het herstart alleen uw apparaat. Maar u kunt niet opgeslagen wijzigingen in geopende documenten verliezen wanneer u een herstart forceert - omdat uw Mac volledig wordt afgesloten.

Het scherm wordt zwart, en wanneer het apparaat weer opstart, moet u opnieuw inloggen op uw account.

Een programma geforceerd afsluiten op de Mac

Als een programma dat u gebruikt is bevroren en uw Mac werkt verder goed, probeer dan het programma geforceerd af te sluiten in plaats van uw laptop te forceren. U kunt de Option-toets (⌥) ingedrukt houden, dan met de rechtermuisknop op het pictogram van het programma in het Dock klikken en Forceer afsluiten selecteren. Of u kunt deze drie toetsen tegelijk indrukken: Option, Command en Escape. Er wordt een venster voor geforceerd afsluiten geopend. Selecteer het programma dat u wilt afsluiten en klik op Forceer afsluiten. U kunt het venster voor geforceerd afsluiten ook openen via het Apple-menu in de hoek van uw scherm.

Heeft u nog steeds hulp nodig met uw Mac?

Als uw MacBook herhaaldelijk bevriest en u niet zeker weet wat er aan de hand is, kunt u uw Mac misschien opnieuw opstarten in de Apple Diagnostics-modus om te controleren of het een hardwareprobleem is.

