Het iconische Apple logo met achtergrondverlichting zou kunnen terugkeren op MacBooks

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft sinds 2015 geen verlicht logo meer op zijn MacBooks gezet, maar dat kan allemaal veranderen op basis van een nieuw patent dat het bedrijf heeft ingediend.

Het beroemde Apple-logo was ooit het eerste wat je zag als je een willekeurige coffeeshop binnenliep, maar dat is niet meer het geval sinds het in 2015 het loodje legde. Het heldere witte logo werd vervangen door een meer stemmige donkere versie, maar de verlichte versie staat mogelijk op het punt een comeback te maken nadat een nieuw patent verscheen in de database van het U.S. Patent and Trademark Office.

De naam van het patent geeft misschien niet veel weg - "Electronic Devices With Backlit Partial Mirror Structures" - maar het doel is duidelijk als je in de beschrijving duikt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Apple zegt dat de behuizing van een laptop "kan worden voorzien van een logo" en voegt eraan toe dat "het logo of andere structuren in het apparaat kunnen worden voorzien van een verlichte, gedeeltelijk reflecterende spiegel". Vervolgens wordt gezegd dat andere componenten kunnen worden geconfigureerd om verlichting van de achterzijde van het apparaat door te laten", waardoor het verlichte logo ontstaat dat we zo goed kennen.

Prime Early Access Sale: Alle beste deals van Prime Day 2 in de VS Door Chris Hall · 12 October 2022 Amazon Prime Day is terug, met de Prime Early Access Sale - waarbij er deals zijn voor een hele reeks producten.

Het nieuwe patent lijkt betrekking te hebben op een nieuw type constructie waarmee Apple opnieuw verlichte logo's op zijn draagbare Macs zou kunnen gebruiken, wat suggereert dat de vorige ontwerpwijziging eerder een noodzaak was in termen van constructievereisten dan een ontwerpkeuze. Als dat het geval is, zullen we in de toekomst misschien allemaal MacBook Pro's met verlichte logo's gebruiken.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat patenten niet altijd producten worden. Apple patenteert zowat alles wat zijn ingenieurs bedenken, maar dromen kan geen kwaad!

Geschreven door Oliver Haslam.