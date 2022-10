Nieuwe Apple Macs nu verwacht in maart 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volgens de bekende Bloomberg-journalist en Apple-commentator Mark Gurman krijgen we begin volgend jaar nieuwe Apple Macs.

Het bedrijf zou oorspronkelijk een paar nieuwe apparaten introduceren kort na of naast de recente iPad-lanceringen, maar die zijn er niet gekomen. Gurman suggereert dat ze in plaats daarvan in maart 2023 zullen worden aangekondigd.

"Mij is verteld dat Apple ernaar streeft de verbeterde modellen - inclusief op M2 gebaseerde versies van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro's - in het eerste kwartaal van kalenderjaar 2023 te introduceren en de lanceringen heeft gekoppeld aan de komende macOS Ventura 13.3 en iOS 16.3," schreef hij in de laatste editie van zijn Power On nieuwsbrief.

Apple-baas Tim Cook sloot onlangs de deur voor elke hoop dat de nieuwe MacBooks eerder zouden komen, door tijdens een recente earnings call te zeggen dat de productlijn voor 2022 "vaststaat".

Gurman suggereert dat het bedrijf uit Cupertino naast de M2 MacBook Pro-modellen waarschijnlijk ook een nieuwe Mac Mini zal uitbrengen, terwijl ook een 13-inch M2 MacBook Air in de maak zou kunnen zijn.

Over een nieuwe iMac wordt echter met geen woord gerept, zoals sommigen hebben gesuggereerd. Apple onthulde eerder al dat het geen plannen heeft voor een grotere schermversie van zijn iMac uit 2021 - met een 24-inch scherm - maar aangezien die versie op de M1-processor draait, zou het geen grote verrassing zijn om te denken dat een M2-model in de maak is.

Geschreven door Rik Henderson.