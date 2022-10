De volgende Mac Pro zou een 48-core CPU monster met 256 GB RAM kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De eerste nieuwe Mac Pro van Apple sinds de overgang naar zijn eigen silicium zou volgens een rapport 48 CPU-kernen, 152 GPU-kernen en 256 GB RAM kunnen bevatten.

Hoewel de overgang van Apple naar silicium grotendeels is voltooid, is de Mac Pro de enige opvallende machine die nog steeds wacht op een voorproefje van die chips. Apple heeft al bevestigd dat het werkt aan een Mac Pro die vrij zal zijn van Intel, maar we weten niet zeker wanneer die komt. Nu heeft Bloomberg's Mark Gurman wat informatie gedeeld over waar Apple aan werkt.

Volgens Gurman, die schrijft via zijn wekelijkse Power On nieuwsbrief, test Apple momenteel een Mac Pro met een configuratie die 24 CPU cores bevat (16 performance en 8 efficiency cores) evenals 76 grafische cores en 192GB RAM. Hoe indrukwekkend dat ook klinkt, zo goed is het niet.

Gurman zegt ook dat de geteste chips verder kunnen gaan dan deze specificaties. In het topsegment zal Apple naar verwachting een Mac Pro aanbieden met 48 CPU-cores, 152 GPU-cores en 256 GB RAM. Dat zou meer dan voldoende moeten zijn om de meeste workflows van mensen te verwerken, zelfs die waarbij meer dan één tabblad in Chrome geopend is.

We kunnen natuurlijk niet verwachten dat deze nieuwe machines goedkoop zijn, maar dat is ook niet de bedoeling. De Mac Pro zou de beste Mac moeten zijn die voor geld te koop is, en op dit moment is dat niet zo. Dat zal uiteindelijk allemaal veranderen, waarbij Gurman wijst op een release van een nieuw siliconemodel van Apple ergens in 2023.

