macOS Ventura staat gepland voor release in de laatste week van oktober

(Pocket-lint) - Wie wacht om Apple's nieuwste versie van macOS geïnstalleerd te krijgen, kan dat volgens een nieuw rapport in de laatste week van oktober doen.

Dat bericht komt van hofleverancier van Apple-nieuws Mark Gurman, die schrijft via zijn Bloomberg Power On nieuwsbrief. Volgens hem brengt Apple de nieuwe macOS Ventura-update uit in de week die begint op 24 oktober.

Apple test de grote macOS-update al een paar maanden, nadat het deze voor het eerst onthulde tijdens het WWDC22-evenement in juni. Sindsdien hebben ontwikkelaars en dappere zielen in het publieke bètaprogramma de software aan de tand gevoeld, klaar voor de grote release. Die release is nu naar verluidt slechts enkele dagen verwijderd.

De macOS Ventura-update brengt een aantal nieuwe functies met zich mee, waaronder de mogelijkheid om iMessages te bewerken en te verwijderen - een verandering die de functionaliteit gelijk zal trekken met die van de iPhone. Andere verbeteringen zijn de mogelijkheid om een iPhone als webcam te gebruiken, verbeteringen aan Mail en meer.

Gurman denkt dat de macOS Ventura-update samen met iPadOS 16.1 zal verschijnen, een release die hij al voor dezelfde week had gepland. De andere software-updates van Apple, waaronder iOS 16, watchOS 9 en tvOS 16, werden vorige maand beschikbaar gesteld om te downloaden. Apple houdt macOS-updates gewoonlijk uit tot oktober, maar de iPadOS-update werd uitgesteld terwijl het bedrijf Stage Manager onder handen nam - een nieuw multitasking-venstersysteem dat de technici van Apple problemen opleverde tijdens bètatests.

De problemen met Stage Manager waren zo erg dat Apple iPadOS 16 helemaal heeft overgeslagen en direct is overgegaan op iPadOS 16.1.

Geschreven door Oliver Haslam.