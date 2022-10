Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We brachten u al het nieuws dat Apple vanaf 2024 gedwongen wordt USB-C te gebruiken voor iPhones (of het opladen via kabel helemaal te laten vallen), maar er wordt nu gesuggereerd dat het bedrijf sneller zal overstappen op de oplaadstandaard voor andere apparaten.

Wellicht als gevolg van het besluit van het Europees Parlement om USB-C verplicht te stellen voor apparaten die in de EU worden verkocht, zal Apple de technologie volgend jaar al toepassen op Mac-accessoires.

Ook zou de poort op toekomstige AirPods-oplaadhoezen kort daarna van Lightning kunnen veranderen.

Mark Gurman van Bloomberg suggereert dat de Mac-accessoires - zoals de Magic Mouse, het Trackpad en het Keyboard - enkele jaren geleden voor het laatst zijn vernieuwd en dat we toe zijn aan nieuwe modellen. En dat Apple waarschijnlijk vroeg of laat overstapt op het goedgekeurde formaat: "Gezien het feit dat er maar weinig veranderingen zijn aan Mac-accessoires, denk ik dat het een veilige gok is dat die accessoires in hun volgende incarnatie zullen overstappen op USB-C," schreef hij in zijn Power On nieuwsbrief.

Hij voegde er ook aan toe dat alle iteraties van AirPods de volgende zullen zijn: "Ik durf te wedden dat de volgende versies van de gewone AirPods, AirPods Pro en AirPods Max allemaal overgaan op USB-C, en die overgang moet tegen 2024 klaar zijn."

Apple is niet het enige bedrijf dat in de toekomst USB-C moet gaan gebruiken. Alle telefoons, koptelefoons, camera's en andere oplaadbare apparaten die vanaf 2024 in de EU-lidstaten worden verkocht, zullen het nodig hebben. Het zou ook het einde moeten betekenen van Micro-USB.

Geschreven door Rik Henderson.