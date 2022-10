Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple's geruchtmakende 27-inch Mini LED display komt in het eerste kwartaal van 2023, als een rapport van gerespecteerd analist Ross Young op het geld blijkt te zitten.

In een brief aan zijn Twitter-volgers zei Display Supply Chain Consultants (DSCC) analist Ross Young dat Apple het scherm heeft "opgeschoven" naar een lancering in het eerste kwartaal van 2023, nadat hij aanvankelijk dacht dat een debuut in 2022 in de kaarten stond.

Eerder dit jaar ging het eerste gerucht over de lancering van het scherm, voordat Young naar oktober wees als een mogelijk releasevenster. Dat lijkt nu onwaarschijnlijk, met nog een maandenlange wachttijd in het verschiet.

Er is momenteel weinig bekend over het scherm behalve de belangrijkste eigenschap - het gebruik van Mini LED-technologie die een betere kleurweergave, diepere zwartniveaus en meer levendige HDR-beelden mogelijk zou kunnen maken. Al deze kenmerken zouden van voordeel zijn voor een beeldscherm dat gericht is op professionals, maar het betekent ook dat we waarschijnlijk een flink prijskaartje kunnen verwachten.

Zonder bevestiging lijkt een prijs tussen de £1,499 / $1,599 / €1,749 van de Studio Display en de £4,599 / $4,999 / €5,499 van de Pro Display XDR op dit moment logisch.

De redenen voor de gemelde vertraging zijn niet duidelijk, hoewel de aanhoudende leveringsbeperkingen hier debet aan kunnen zijn. Apple heeft sinds het begin van de COVID-19 pandemie in 2020 moeite om producten op voorraad te houden. Wie vandaag bijvoorbeeld een nieuwe iPhone 14 Pro bestelt, moet lang wachten op levering. Oudere producten zoals de 14- en 16-inch MacBook Pro doen het ook niet veel beter.

Apple is echter nog niet klaar met de producten voor 2022. De geruchtenmolen verwacht nog dit jaar nieuwe iPads en M2 Macs.

