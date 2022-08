Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nu Apple dit jaar zijn MacBook Air en 13-inch MacBook Pro-modellen heeft bijgewerkt met de tweede generatie van zijn eigen M2-processor, wachten techfans overal ter wereld op het antwoord op de vraag wanneer die modellen zullen worden omgebouwd tot Pro- en Max-modellen voor zijn machines op pro-niveau.

We zouden een antwoord op die vraag kunnen hebben, als de beweringen van een vaak geciteerde tech analist waar zijn. Er wordt gesuggereerd dat Apple vanaf het vierde kwartaal van dit jaar gaat beginnen met het opvoeren van de massaproductie van de volgende generatie 14- en 16-inch MacBook Pro-modellen.

-

Als dit klopt, zouden deze laptops vanaf eind 2022 of begin 2023 te koop kunnen zijn. Ming-Chi Kuo deelde zijn voorspelling op Twitter, en verklaarde dat het waarschijnlijk is dat deze M2 Pro aangedreven machines een 5nm-proces zullen gebruiken, in plaats van het meer geavanceerde 3nm-proces.

De nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro met nieuwe processors zullen in 4Q22 in massaproductie gaan. Gezien TSMC's indicatie dat de 3nm-processor vanaf 1H23 zal bijdragen aan de omzet, is het mogelijk dat de processors van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen nog steeds de 5nm-processor zullen gebruiken - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 22, 2022

Deze bewering komt overeen met eerdere voorspellingen van Mark Gurman, die suggereerde dat M2 Max en M2 Pro aangedreven laptops ergens in 2022 zouden arriveren.

Het is zeker een logische voorspelling, hoe je het ook bekijkt. Aangezien de M1 naar M2-verversing al is begonnen op het instapniveau van de MacBook-wereld, is het niet meer dan logisch dat dit in hetzelfde kalenderjaar wordt overgenomen door de krachtigere machines.

Het is onwaarschijnlijk dat het design van de nieuwe Pro-machines een grote opfrisbeurt zal krijgen, aangezien ze pas in 2021 op de markt komen, dus het zal waarschijnlijk gaan om een opfrisbeurt van de interne onderdelen om de machines sneller en efficiënter te maken.

Geschreven door Cam Bunton.