Hoe Alt Delete te bedienen op Mac

(Pocket-lint) - Als je bent opgegroeid met Windows-machines, weet je waarschijnlijk dat je de sneltoets Control-Alt-Delete kunt gebruiken om je taakbeheer te openen en jezelf te ontdoen van onnodige of energievretende programma's.

Maar wat is het equivalent op een Mac? Heeft Apple een versie die je kunt gebruiken? We hebben de antwoorden hier voor je op een rijtje gezet.

Gelukkig is het openen van een menu waarmee je programma's geforceerd kunt afsluiten vrij eenvoudig op de Mac, hoewel dat niet precies hetzelfde is als het commando op Windows.

Om dit te openen, druk je gewoon op de volgende toetsen op je toetsenbord: Command, Option en Escape.

Dit toont je een lijst met lopende programma's, zodat je ze kunt afsluiten als je niet verwacht dat ze werken, of als ze meer stroom verbruiken dan je wilt of zelfs je laptop of computer oververhitten.

Dat komt het dichtst in de buurt van een Control-Alt-Delete commando dat MacOS heeft, maar als je nog meer opties wilt, kun je natuurlijk de Apple-knop linksboven op je scherm gebruiken, die je een lijst met snelle opties en instellingen biedt die je kunt openen, waarvan sommige vertrouwd zijn vergeleken met het equivalent in Windows.

Geschreven door Max Freeman-Mills.