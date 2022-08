Gemakkelijk rechtsklikken op een Mac en MacBook Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Voor Mac-gebruikers die voor het eerst een Mac gebruiken, is het een schok om een compleet nieuw besturingssysteem en hardware te leren kennen. Net als je één ding onder de knie hebt, moet je weer iets anders uitvinden. Bijvoorbeeld hoe je met de rechtermuisknop klikt op een Mac. Misschien was je op internet aan het scrollen op een pagina met het trackpad van je MacBook (door Apple Force Touch genoemd), en toen wilde je opeens met de rechtermuisknop klikken om snel iets af te drukken. Of misschien was je in Photoshop en wilde je rechtsklikken om een secundair menu te openen. Er zijn talloze redenen waarom iemand op zijn Mac met de rechtermuisknop zou moeten klikken. Gelukkig is het gemakkelijk te leren, en als je het eenmaal doet, klik je met de rechtermuisknop weg.

Apple noemt het klikken met de rechtermuisknop op een Mac "secundaire klik"-opties. Je kunt het doen met het Force Touch-trackpad en het Magic TrackPad. Maar je moet het inschakelen en aanpassen in het programma Instellingen op je MacBook of Mac.

Ga op je Mac naar het programma Instellingen > Systeemvoorkeuren trackpad > Wijs en klik om de werking van je trackpad aan te passen. Hier kunt u "Secundair klikken" inschakelen.

Hierdoor kun je met het Force Touch-trackpad van je Mac met de rechtermuisknop klikken, net zoals je op een Windows-computer met de rechtermuisknop kunt klikken . Je kunt ook instellen hoe het werkt. Je kunt klikken of tikken met twee vingers op het trackpad, of je kunt klikken in de linker- of rechteronderhoek. Wij adviseren "klikken of tikken met twee vingers". Hiermee tik of klik je ergens op het trackpad van je Mac met je aanwijzer en middelvinger samen om secundaire menu's te openen.

Als u een tweeknopsmuis gebruikt die op uw Mac is aangesloten, kunt u er gewoon met de rechtermuisknop mee klikken. Dat is het mooie van een tweeknopsmuis. Als je de standaard Magic Mouse van Apple met één knop gebruikt, hoef je alleen maar de Control-toets ingedrukt te houden terwijl je klikt. Als je wilt instellen hoe snel hij op klikken reageert, ga je naar Apple-menu > Systeemvoorkeuren > Muis.

Apple heeft een functie genaamd "control-click" waarmee u snelmenu's (of contextuele menu's) kunt openen. Het is vergelijkbaar met een "klik met de rechtermuisknop" op een Windows-computer. Wanneer u met de controle-knop klikt op een pictogram, een venster, de werkbalk, het bureaublad of een ander item, zullen de opties die in het menu worden weergegeven, variëren afhankelijk van waarop u hebt geklikt. Controleklikken wordt ondersteund op elke Mac met een Force Touch-trackpad of een Magic TrackPad en Magic Mouse.

Zo doe je dat: Houd de Control-toets ingedrukt terwijl u met uw trackpad of muis op een item klikt.

Ga naar de ondersteuningspagina van Apple voor rechtsklikken op een Mac. Er zijn ook ondersteuningspagina's voor het wijzigen van secundaire klikopties op je track pad of op je muis

Geschreven door Maggie Tillman.