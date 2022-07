Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volgens een nieuw rapport zouden we voor het einde van 2022 MacBook Pro-modellen met M2 Pro- en M2 Max-chipsets in handen kunnen krijgen.

Mark Gurman geeft aan dat de golf van M2 MacBooks mogelijk nog niet voorbij is. Hij heeft vernomen dat Apple ernaar streeft om MacBook Pro-modellen met opgewaardeerde M2-chips uit te brengen tegen eind 2022, of begin 2023 als dat niet haalbaar is.

Deze zouden vrijwel zeker M2 Pro en M2 Max gaan heten, gebaseerd op de naamgevingsconventies die voor de M1-equivalenten worden gebruikt, en de aanname is dat deze in het nieuwe MacBook-ontwerp zouden worden ondergebracht, in plaats van in een oudere versie te worden geplakt.

Het is allemaal zeer geloofwaardig op basis van wat Apple heeft gedaan met de M1-chips, en betekent dat professionals die op zoek zijn naar een nieuwe laptop die een krakende lading rekenkracht zou moeten hebben misschien beter kunnen wachten tot later dit jaar om te zien of Apple iets aankondigt dat perfect bij hun workflow zou kunnen passen.

Het komt op de hielen van Apple's release van een M2-versie van zijn MacBook Pro dit jaar, die een beetje grappig aanvoelde - in plaats van het toe te voegen in de nieuw herontworpen behuizing die het in 2021 lanceerde, stopte het gewoon de nieuwe chip in het oude MacBook Pro-ontwerp.

Dat betekent dat er niet al te veel redenen zijn om voor deze notebook te kiezen in plaats van voor de M2 MacBook Air die tegelijkertijd werd aangekondigd en die een nieuwer ontwerp heeft met dezelfde processor en een aantal andere upgrades.

Geschreven door Max Freeman-Mills.