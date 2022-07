Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft bekendgemaakt dat het in Europa een Back To School-aanbieding heeft. Studenten krijgen bij aankoop van een MacBook, iMac of iPad een cadeaubon tot wel € 120 cadeau en bovendien 20% korting op Apple Care om hun aankoop te beschermen.

De onderwijskorting van Apple geldt voor huidige en net toegelaten studenten van hogescholen en universiteiten en hun ouders, maar ook voor medewerkers, docenten en onderwijzers op alle niveaus.

Je moet je laten verifiëren om er zeker van te zijn dat je in een van deze categorieën valt, maar als dat eenmaal het geval is, kun je flink besparen op een aantal van de nieuwste producten, waaronder de M2 MacBook Air die op 15 juli 2022 in de verkoop gaat.

Met de onderwijskorting kost de Apple MacBook Air (M1, 2020) 898 pond, terwijl het M2-model 1149 pond kost. De MacBook Pro's zijn ook verkrijgbaar: het M2-model van 13 inch kost met de korting 1249 pond, het 14 inch-model 1708 pond en het 16 inch-model 2158 pond.

Wie een iMac wil, kan deze met de onderwijskorting voor € 1.124 kopen, terwijl de iPad Air met onderwijskorting € 526 kost en de iPad Pro voor € 711.

Bij aankoop van een iPad krijg je een cadeaubon van € 80, terwijl je bij aankoop van een Mac een cadeaubon van € 120 krijgt. De Back to School-aanbieding loopt van 14 juli tot en met 26 september 2022. Naast de cadeaubon krijgen studenten ook een maand gratis Apple Music en Apple TV+. Deze diensten kosten vervolgens £5,99 per maand voor beide wanneer de proefperiode eindigt.

Geschreven door Britta O'Boyle.