Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft tijdens zijn Worldwide Developer Conference (WWDC) in juni 2022 een voorproefje gegeven van de komende software-updates voor iPad, iPhone, Apple Watch en Mac, en er zitten een aantal geweldige nieuwe functies bij.

We hebben afzonderlijke functies over iOS 16, iPadOS 16 en watchOS 9, maar hier richten we ons op macOS Ventura en welke functies het naar uw Mac zal brengen.

Dit is alles wat we tot nu toe weten over macOS Ventura.

Onthullingsdatum: 6 juni 2022

Verschijningsdatum: waarschijnlijk oktober 2022

De volgende macOS-software - macOS Ventura - is nu toe aan zijn 13e build en werd begin juni 2022 tijdens WWDC in een preview onthuld. Apple kondigde een aantal functies aan die later dit jaar met de software build komen, hoewel het mogelijk is dat er meer functies worden onthuld wanneer de software ook wordt vrijgegeven.

Vooralsnog is er geen exacte datum bekend wanneer de macOS Ventura software zal worden uitgebracht, hoewel we verwachten dat dit rond oktober zal zijn, net als macOS Monterey was.

De publieke bèta van macOS Ventura is nog niet beschikbaar. Het zal waarschijnlijk deze zomer live gaan, na een test voor ontwikkelaars.

Je kunt de nieuwste publieke bèta van macOS installeren zolang je Mac compatibel is en je deelneemt aan het bètaprogramma van Apple. Als je je eenmaal hebt aangemeld - wat gratis is - kun je alle beschikbare bèta's installeren om te testen.

Apple is doorgaans goed in het ondersteunen van oudere apparaten met zijn nieuwe software, hoewel er verschillende Macs zijn die deze keer buiten de lijst vallen. Het kan ook zijn dat uw Mac de software wel ondersteunt, maar dat u niet alle nieuwe functies krijgt.

Hier zijn de apparaten die macOS 13 Ventura kunnen draaien:

iMac: 2017 en later

iMac Pro: 2017 en later

MacBook Air: 2018 en later

MacBook Pro: 2017 en later

Mac Pro: 2019 en later

Mac mini: 2018 en later

MacBook: 2017 en later

Hier zijn enkele van de nieuwe functies die naar Mac zullen komen wanneer macOS Ventura wordt uitgebracht.

Stage Manager is een nieuwe functie die met macOS Ventura wordt meegeleverd en waarmee programma's en vensters op je Mac automatisch in één weergave worden georganiseerd, zodat je gemakkelijker tussen taken kunt schakelen.

We hebben een apart artikel over Stage Manager dat u kunt lezen voor een meer diepgaande blik op wat de functie brengt, maar in een notendop zult u in staat zijn om met één klik tussen vensters en apps te schakelen. U zult ook in staat zijn om verschillende groepen van apps voor specifieke taken en projecten te maken, ze te rangschikken, de grootte aan te passen en ze te overlappen in uw ideale lay-out.

Met Continuity Camera kunt u uw iPhone gebruiken als webcam met macOS Ventura. Wanneer u uw iPhone dicht bij uw Mac brengt, schakelt uw Mac automatisch over naar uw iPhone als camera-invoer en het werkt ook draadloos.

Op elke Mac die deze functie gebruikt, krijg je ook 'Centre Stage ', omdat de functie gebruikmaakt van de ultrabrede sensor op de iPhone om ervoor te zorgen dat je in het midden van het beeld staat terwijl je beweegt. Er is ook een bureauweergave als je de Continuity Camera gebruikt, die een camera boven je hoofd nabootst en tegelijkertijd je bureau en gezicht laat zien.

Mail krijgt verschillende updates met macOS Ventura, waaronder een verbeterde zoekfunctie met nauwkeurigere en completere resultaten.

Je kunt het verzenden ook ongedaan maken, het verzenden plannen en je wordt eraan herinnerd dat je moet opvolgen als je nog geen antwoord hebt gehad en Mail denkt dat je er een verwacht. Het zal je ook waarschuwen als je een bijlage mist.

Spotlight krijgt een verbeterde beeldzoekfunctie met macOS Ventura, waardoor je afbeeldingen in Foto's, Berichten, Notities, Finder en het web rechtstreeks vanuit Spotlight kunt vinden.

U kunt Live Text ook gebruiken om naar een afbeelding te zoeken op basis van de tekst in de afbeelding.

Bovendien kun je in Spotlight gebruik maken van Snelle acties, waarmee je dingen kunt doen als een alarm instellen of direct een focus starten.

De prestaties van Safari zullen naar verluidt worden verbeterd met macOS Ventura en de software zal ook een functie genaamd Passkeys introduceren die een veiligere en eenvoudigere manier biedt om in te loggen, naar verluidt sterker dan alle gebruikelijke tweefactorauthenticatie. Je kunt alles over Passkeys lezen in onze aparte feature.

Gedeelde tabbladgroepen komen ook naar Safari met macOS Ventura, zodat je tabbladen en bladwijzers kunt delen, berichten kunt versturen en FaceTime-gesprekken kunt beginnen, rechtstreeks vanuit Safari. Alle tabbladen komen op één plek te staan en als je vrienden of familie een tabblad vinden dat ze willen toevoegen, kan dat.

Focus werd gelanceerd in 2021, maar met macOS Ventura breidt het zich uit. Je zult apps en mensen kunnen selecteren waarvan je meldingen wilt ontvangen door ze toe te staan of het zwijgen op te leggen, en je zult ook kunnen filteren of grenzen trekken voor bepaalde apps, zoals Agenda en Mail met Focus Filters.

Berichten is verbeterd met de nieuwste software voor iPhone, iPad en Mac, met de mogelijkheid om een bericht te bewerken geïntroduceerd. Je kunt nu ook een recent bericht ongedaan maken - mits het binnen 15 minuten is - en je kunt elk bericht als ongelezen markeren.

Daarnaast wordt ook SharePlay toegevoegd aan Berichten, zodat je de laatste aflevering van je favoriete show kunt bekijken of naar een nieuw nummer kunt luisteren, terwijl je conversatie wordt voortgezet. Er komen gedeelde afspeelknoppen om ervoor te zorgen dat jij en je contactpersoon altijd synchroon zijn.

Ook de samenwerking wordt beter: je kunt notities, presentaties, herinneringen, Safari-tabbladgroepen en nog veel meer delen, zodat je meteen kunt beginnen met samenwerken en updates in de berichtendraad kunt zien.

Beste laptop 2022: Top budget en premium notebooks voor professionals, studenten en casual gebruikers Door Max Freeman-Mills · 22 juni 2022

De updates voor Foto's werken op iPhone, iPad en Mac, net als de updates voor Berichten. Dankzij een functie met de naam iCloud Gedeelde fotobibliotheek kun je foto's en video's naadloos delen met maximaal vijf andere mensen. Zo kan iedereen meewerken aan een album en heeft iedereen dezelfde rechten voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van foto's.

Je kunt kiezen wat je wilt opnemen op basis van een begindatum of de personen op de foto's en je kunt foto's handmatig toevoegen of slimme suggesties krijgen om ze toe te voegen. Het zal ook mogelijk zijn om een foto rechtstreeks vanuit de camera-app toe te voegen, waardoor het supergemakkelijk wordt om foto's aan het album toe te voegen.

De vorige macOS-update bevatte enkele grote verbeteringen voor FaceTime, maar macOS Ventura brengt Handoff naar de app voor videobellen.

Je kunt een FaceTime-gesprek met één klik van het ene apparaat naar het andere verplaatsen, dus je kunt beginnen op je iPhone en overschakelen naar je Mac, of andersom.

De Klok-app komt met macOS Ventura naar de Mac, zodat je de lokale tijd in verschillende tijdzones kunt zien, maar ook een alarm kunt instellen of Siri kunt vragen hoe laat het in een bepaalde stad is.

SharePlay komt naar Games met macOS Ventura, zodat je samen kunt gamen tijdens een multiplayergame die gebruikmaakt van Game Centre. Er is ook een vernieuwd Game Centre-dashboard waarmee je de prestaties van je vrienden kunt bekijken en het tegen ze op kunt nemen.

Freeform is een productiviteits-app die later dit jaar naar de Mac en iPad komt en waarmee je projecten kunt plannen en ideeën kunt brainstormen of samen met een vriend kunt tekenen. Je kunt bestanden delen, maar ook weblinks, documenten, video en audio invoegen en in realtime samenwerken.

macOS Ventura brengt een nieuwe zijbalk naar Systeeminstellingen op de Mac die het eenvoudiger maakt om door de instellingen te navigeren en je Mac te configureren.

De zijbalk is vertrouwd voor iPad- en iPhone-gebruikers, waardoor hij gemakkelijk te gebruiken is.

macOS Ventura zal je toelaten om een notitie te vergrendelen met je Mac login wachtwoord in plaats van dat je een apart wachtwoord moet onthouden. Er komen ook nieuwe, aanpasbare filters, in slimme mappen om organisatie mogelijk te maken op basis van aanmaakdatum, bijlagen, checklists en meer.

Geschreven door Britta O'Boyle.