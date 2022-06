M2 MacBook Pro 13-inch vanaf 17 juni te bestellen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple's nieuwe 13-inch MacBook Pro met M2-processor is vanaf vrijdag 17 juni 2022 te bestellen.

Net als de nieuwste MacBook Air is de Pro-verversing voorzien van het nieuwste silicium van Apple, waarbij de M2-chip tot 1,4 keer sneller werkt dan de M1. De M2-chip is in staat om tot 8K-video te renderen en de nieuwe versie wordt geleverd met maximaal 24 GB RAM.

Apple claimt dat de nieuwe MacBook Pro ook een batterijduur van 20 uur op een enkele lading heeft. Hij kan worden uitgerust met een SSD-opslagruimte tot 2 TB.

Het Retina-display is voorzien van True Tone-technologie en de Touch Bar bevindt zich aan de bovenkant van het Magic Keyboard.

Een Touch ID-sensor zorgt ervoor dat de MacBook veilig is en alleen reageert als je vingerafdruk ontgrendelt.

De 13-inch MacBook Pro met M2 is verkrijgbaar in de kleuren spacegrijs en zilver. Hij begint bij £1.249 in het Verenigd Koninkrijk, $1.299 in de Verenigde Staten. Dat is voor het model met 256 GB opslagruimte.

De nieuwe MacBook Pro zal worden geleverd met macOS Monterey voorgeïnstalleerd, hoewel we verwachten dat macOS Ventura dit najaar zal worden uitgebracht, zodat je de software rond september kunt upgraden.

Geschreven door Rik Henderson.