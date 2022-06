Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn nieuwe geruchten over een 15-inch MacBook Air.

Bloomberg heeft beweerd dat Apple van plan is om al in het voorjaar van 2023 een 15-inch MacBook Air uit te brengen. In maart vorig jaar concludeerde Display Supply Chain Consultants, dat elk kwartaal een rapport over de industrie opstelt, dat Apple werkt aan een nieuwe versie van zijn razend populaire MacBook Air, met de bedoeling om volgend jaar een grotere 15-inch versie te verkopen.

Apple overweegt naar verluidt ook kleinere laptops en zou eind 2023 of begin 2024 zelfs een 12-inch machine op de markt kunnen brengen. Verder zou het bedrijf uit Cupertino bezig zijn met de voorbereiding van bijgewerkte 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen die eind 2022 moeten worden uitgebracht met M2 Pro- en M2 Max-chips.

Deze kunnen echter worden verschoven naar 2023.

De 15-inch Air zou dit jaar worden uitgebracht, maar is op een laag pitje gezet. In plaats daarvan richtte Apple zich op het 13-inch model dat het zojuist heeft onthuld.

De MacBook Air is lange tijd alleen verkrijgbaar geweest in de huidige 13-inch versie, zonder een optie voor mensen die een groter model wilden kopen. Apple heeft onlangs toegegeven dat de Air zijn best verkochte Mac is, dus het is logisch dat Apple zou overwegen om het assortiment uit te breiden om mogelijk die inkomstenstroom te laten groeien en Air-gebruikers te behagen die smeken om grotere schermen.

Geschreven door Maggie Tillman.