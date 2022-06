Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens de WWDC in juni 2022 onthulde Apple een nieuwe functie in iPadOS 16 en macOS 13 Ventura. Deze functie, Stage Manager genaamd, brengt de iPad nog dichter bij het werken als een Mac. Hier is alles wat je moet weten over de functie, inclusief wanneer deze beschikbaar zal zijn om te proberen op je iPad en Mac.

Stage Manager is een nieuwe softwarefunctie voor zowel je Mac als je iPad. Het organiseert automatisch geopende programma's en vensters, zodat je je kunt concentreren op je werk en toch alles in één oogopslag kunt zien.

Op uw Mac toont Stage Manager uw huidige venster prominent in het midden, terwijl al uw andere geopende vensters aan de linkerkant worden weergegeven, zodat u gemakkelijk tussen de vensters kunt schakelen. U kunt vensters ook groeperen als u aan verschillende taken of projecten werkt waarvoor verschillende programma's nodig zijn.

toont Stage Manager uw huidige venster prominent in het midden, terwijl al uw andere geopende vensters aan de linkerkant worden weergegeven, zodat u gemakkelijk tussen de vensters kunt schakelen. U kunt vensters ook groeperen als u aan verschillende taken of projecten werkt waarvoor verschillende programma's nodig zijn. Op uw iPad werkt Stage Manager op dezelfde manier als op de Mac, maar u kunt ook overlappende vensters van verschillende grootte in één weergave maken.

Apple

Als u ooit een Mac hebt gebruikt, bent u waarschijnlijk wel eens met veel open vensters geconfronteerd geweest. Gelukkig heeft de Mac hulpmiddelen zoals Mission Control die het gemakkelijker maken om het venster te vinden dat u zoekt, maar Stage Manager hoopt die ervaring op te waarderen en u te helpen om u te concentreren op het programma dat u gebruikt zonder de afleidingen.

Zo activeert u Stage Manager op een Mac: Ga naar het besturingscentrum. Je vindt het pictogram rechtsboven in de menubalk (klik op het pictogram om de functie weer te geven). Daar zie je snelkoppelingen naar instellingen zoals Wi-Fi, Bluetooth, AiirDrop, Niet storen, Helderheid toetsenbord, Scherm spiegelen en Stage Manager als deze beschikbaar is. Klik op de snelkoppeling om deze te openen.

Zoals je zult zien, schikt het automatisch al je vensters aan de zijkant en plaatst het de app waarmee je op dat moment werkt vooraan in het midden.

Als je een andere app naar voren haalt terwijl je Stage Manager gebruikt, bijvoorbeeld door op Mail in je dock te klikken, zul je zien dat deze naar het midden wordt gehaald terwijl de andere app die je open had staan naar links schuift met je andere recente apps. Als je op een andere app klikt, zoals Safari, neemt die volgens Apple "het podium weer in" en schuift Mail weer naar links.

Voor een app met meerdere geopende vensters verzamelt Stage Manager alle vensters op één hoop. Als je erop klikt, krijg je het bovenste. Als je een ander venster wilt, kun je er doorheen bladeren door er gewoon op te klikken. Je kunt ook overlappende vensters en meerdere apps tegelijk open hebben. Het is ook gemakkelijk om apps te groeperen door ze te slepen en neer te zetten.

Hoe je Stage Manager ook gebruikt, de functie zorgt ervoor dat de indeling van je vensters blijft zoals je ze hebt achtergelaten, aldus Apple. Je kunt ook naar bestanden op je bureaublad gaan, wegvegen van de ervaring om je bureaublad te zien, en je kunt dingen van je bureaublad pakken en neerzetten waar je ze wilt hebben. Het is echt multitasken, en het zal ook beschikbaar zijn voor iPad-gebruikers.

Apple

Apple brengt Stage Manager naar iPadOS. Dat klopt: het is geen exclusieve functie voor MacOS.

Als je momenteel programma's op iPad gebruikt, krijg je de schermvullende ervaring. Maar als Stage Manager is geactiveerd, kun je het formaat van je vensters aanpassen. Het dock is zichtbaar, dus je kunt gemakkelijk bij al je apps, maar al je recent gebruikte apps verschijnen aan de linkerkant. Dat maakt schakelen tussen apps heel eenvoudig. Stage Manager geeft je ook nieuwe lay-outmogelijkheden. Je kunt werken met overlappende vensters. Stel je voor: je sleept je iMessages naast Agenda en je kunt het formaat van de vensters aanpassen en alles precies zo indelen als jij wilt.

Het wordt nog leuker als je je iPad op een extern scherm aansluit. Je achtergrond vult dan het hele scherm. Als je de cursor van de iPad verplaatst en Stage Manager opent, krijg je een groter canvas met extra schermruimte waar je groepen kunt maken. Je kunt tot acht apps tegelijk op het scherm laten draaien, aldus Apple. Je kunt ook je Apple Pencil gebruiken in een app op je iPad en verder werken op een Mac, slepen en neerzetten tussen beeldschermen, snel schakelen tussen apps en meer met volledige ondersteuning voor externe beeldschermen.

Opmerking: Apple heeft nog niet duidelijk gemaakt hoe je Stange Manager op iPad kunt activeren of openen. Blijf op de hoogte.

Simpel gezegd: Stagemanager is een functie die voor beide platforms beschikbaar is.

Als je je programma's op een iPad net zo kunt bekijken en gebruiken als op een Mac, dan gebruik je je tablet net zoals je je laptop zou gebruiken. Het is een grote stap om iPadOS meer op macOS te laten lijken. Het maakt de leercurve en het gedoe voor gebruikers die tussen de apparaten wisselen vlakker. Maar sommigen zijn het er niet over eens of dat een goede zaak is. Apple zelf lijkt verward over de vraag of het macOS naar een tablet wil brengen. Het heeft zich daar lang tegen verzet, maar via grote software-updates heeft het gebruikers veel functies gegeven die de twee systemen dichter bij elkaar brengen.

Dat gezegd hebbende, zijn iPadOS en MacOS nog steeds zo twee zeer verschillende platforms.

Stage Manager is een nieuwe functie die beschikbaar komt in de MacOS Ventura- en iPadOS 16-software-updates, die deze zomer in bèta beschikbaar zullen zijn, gevolgd door een openbare uitrol later in 2022.

Vergelijking van Nvidia's GeForce RTX 30-serie GPU's met de 10-serie modellen Door Pocket-lint International Promotion · 7 juni 2022

PC Gaming heeft nu een speciale hub-pagina!

De PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX is dan wel afgelopen, maar je kunt al die geweldige content en al het toekomstige PC gaming nieuws, reviews, features en meer nog steeds vinden op onze speciale hub-pagina.

Geschreven door Maggie Tillman.