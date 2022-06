Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft tijdens zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie zijn nieuwste Mac-besturingssysteem, macOS Ventura, onthuld.

Het besturingssysteem dat de Mac-lijn van het bedrijf aandrijft, zoals de nieuwe MacBook Air, zal worden geleverd met tal van nieuwe functies en verbeteringen. Deze omvatten een nieuwe manier van multitasking en een grotere focus op het veranderen van de desktop- en laptoplijnen van het bedrijf in levensvatbare alternatieven voor pc-gaming.

Op het gebied van multitasking komt er een nieuwe functie genaamd Stage Manager. Deze is ontworpen om het probleem op te lossen van te veel apps die open staan in afzonderlijke vensters.

De functie pakt dit aan door je in staat te stellen apps te clusteren in groepen die nog steeds zichtbaar zijn terwijl je aan andere werkt. Je kunt ze dan gemakkelijk naar het hoofdvenster trekken.

Zoals het bedrijf doet met zijn iOS-besturingssystemen, heeft het ook de reeks apps die op het besturingssysteem staan verbeterd.

Dat omvat mogelijkheden, zoals het kunnen plannen van e-mails. Het bedrijf heeft de zoekfunctionaliteit in Mail sterk aangepast en biedt ook gedeelde tabbladgroepen in Safari, zodat je zoekopdrachten op het web kunt delen en samenwerken met vrienden en familie.

Ondertussen krijgt Continuity de mogelijkheid om FaceTime-gesprekken tussen apparaten door te schakelen. En er is een nieuwe functie, Continuity Camera genaamd, waarmee je de camera van je iPhone kunt gebruiken als webcam op je Mac zonder dat je iets hoeft aan te sluiten.

De MacOS Ventura-update van Apple zal ook een nieuwe beveiligingstechnologie ondersteunen, genaamd PassKey/ Hiermee hoeven wachtwoorden niet meer op het web te worden opgeslagen. Het gebruikt je FaceID- en Touch ID-referenties om toegang te krijgen tot favoriete sites als die de nieuwe industriestandaardtechnologie ondersteunen.

De nieuwe functies zullen later dit jaar beschikbaar zijn wanneer macOS Ventura wordt uitgebracht. Het bedrijf heeft echter niets gezegd over de veelgeroemde verbeteringen aan het instellingengedeelte van de systeemsoftware om het in lijn te brengen met iOS.

De nieuwe versie zal rond juli beschikbaar zijn als publieke bèta, voordat het in september beschikbaar is voor Mac-gebruikers.

Geschreven door Stuart Miles. Bewerken door Rik Henderson.