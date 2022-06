Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft de nieuwste versie van zijn Apple Silicon-processor aangekondigd: de M2. Deze chip zal zijn debuut maken in een geheel nieuwe MacBook Air.

De M2-chip is een uitbreiding van de M1-chipset met 25 procent meer transistors dan zijn voorganger (20 miljard), en biedt betere prestaties bij een lager stroomverbruik.

De chip heeft ook een paar GPU-kernen meer (10 kernen in totaal) en er wordt beweerd dat de chip tot 25 procent betere prestaties levert dan de SoC van de eerste generatie.

De nieuwe MacBook Air is "volledig opnieuw ontworpen" rond dit nieuwste silicium van Apple.

Hij is slechts 11,3 mm dun en weegt 1,22 kg. Hij heeft een 13,6-inch Liquid Retina-display met een inkeping en een 1080p FaceTime-camera, net als de bestaande 14-inch MacBook Pro.

Er is een MagSafe-connectiviteit voor opladen, plus een 3,5-mm hoofdtelefoonaansluiting. Boven het toetsenbord zit een geluidssysteem met vier luidsprekers verborgen, met ondersteuning voor Dolby Atmos.

Misschien wel het beste nieuws voor wie de hele dag wil werken zonder hem te hoeven opladen: de MacBook Air 2022 heeft een batterij die de hele dag meegaat, tot 18 uur.

Snelladen is ook mogelijk via een optionele 67 W-oplader, waarbij in slechts 30 minuten oplaadtijd 50 procent van de batterij beschikbaar is.

De Air 2022 is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren en zal in juli in de VS verkrijgbaar zijn voor $1.199.

Er komt ook een nieuwe 13-inch MacBook Pro met M2, terwijl de Air van de laatste generatie goedkoper blijft.

Geschreven door Rik Henderson.