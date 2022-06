Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De jaarlijkse WWDC-conferentie van Apple vindt later vandaag plaats. Naar verwachting zal tijdens de keynote zoals gebruikelijk de overgang naar iOS 16 worden onthuld, samen met de andere besturingssystemen op verschillende platforms.

Soms biedt WWDC Apple echter ook de kans om producten te onthullen, en er gaan al maanden geruchten dat Apple dit jaar een volledig nieuw ontwerp van de MacBook Air zal laten zien.

Die mogelijkheid is opnieuw bevestigd door de doorgewinterde industriejournalist Mark Gurman in zijn laatste nieuwsbrief, waarin hij herhaalt dat zijn bronnen aangeven dat Apple de laptop al een tijdje in de maak heeft, maar te kampen heeft met vertragingen vanwege pandemie-gerelateerde tekorten.

Dit betekent dat de MacBook Air misschien nog wel onthuld zal worden, maar dat hij verwacht dat de aankondiging in eerste instantie een beperkt aantal exemplaren zal betreffen, of een releasedatum die iets verder weg ligt dan wat Apple normaal gesproken aanbiedt.

Dat zou voor sommigen teleurstellend kunnen zijn, als het klopt, maar het zal worden getemperd door wat hopelijk een interessant herontwerp zal zijn, met nieuw MagSafe opladen, bijgewerkte specificaties en een geheel nieuw uiterlijk dat dichter bij de dikkere MacBook Pro-lijn ligt.

Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten - we zullen later vandaag te weten komen hoe dicht dit alles bij de waarheid zit, wanneer Apple zijn keynote houdt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.