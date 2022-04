Apple M3-aangedreven iMac in de maak?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple ontwikkelt de M3-processor naast de M2, als we mogen afgaan op het meest recente gerucht dat Apple al werkt aan een M3-aangedreven iMac.

Aangezien het om de derde generatie M-serie computersystemen-op-een-chip gaat, was het natuurlijk nooit waarschijnlijk dat een dergelijke machine dit jaar zou verschijnen. En dat feit wordt ook benadrukt.

Er wordt beweerd dat de M3 iMac op zijn vroegst eind volgend jaar (2023) te zien zal zijn, wat zou kunnen betekenen dat hij pas ergens in 2024 op de markt komt.

De informatie is afkomstig van Mark Gurman's Power On nieuwsbrief voor Bloomberg, waarin hij vooral details onthult over de aankomende serie iPhones die dit jaar worden gelanceerd.

Daarnaast herhaalt hij zijn verwachtingen van de M2-generatie machines, en dat hij nog steeds een nieuwe MacBook Air, instap-MacBook Pro en een Mac mini verwacht, allemaal aangedreven door een nieuwe M2-chip.

Op een gegeven moment zullen daar ook 14-inch en 16-inch MacBook Pro-laptops met de M2 Pro en M2 Max in komen, evenals een nieuwe Mac Pro met een dubbele M2 Ultra Chip. Hij verwacht ook dat er op een gegeven moment een nieuwe iMac Pro komt, hoewel details daarover schaars zijn.

squirrel_widget_4537609

Om terug te komen op de iMac: dit is een van die upgrades die gewoon logisch zijn. De onlangs opnieuw ontworpen, kleurrijke 24-inch machine was een van de populairste producten die Apple in het tijdperk van de nieuwe M-serie lanceerde. Met een geoptimaliseerde, krachtige processor in een nette, minimalistische en kleurrijke behuizing.

In sommige opzichten was het alsof Apple terugkeerde naar zijn vroege wortels, toen het de allereerste iMac uitbracht in de tijd voordat de iPod en iPhone er waren.

De M3-processor in de behuizing betekent ongetwijfeld dat hij krachtiger wordt, maar de precieze details van de prestatie-upgrade zijn nog niet bekend. Apple moet zelfs de tweede generatie M-chips nog aankondigen, dus het zou een vruchteloze oefening zijn om naar de details van de derde generatie te raden.

Beste laptop 2022: Top budget en premium notebooks voor professionals, studenten en casual gebruikers Door Max Freeman-Mills · 25 April 2022

Geschreven door Cam Bunton.