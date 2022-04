Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is bezig met de ontwikkeling van negen nieuwe Macs met M2-processors, volgens een nieuw rapport dat in de logboeken van ontwikkelaars is gedoken.

Bloomberg's Mark Gurman beweert dat de meeste Mac-modellen van Apple, afgezien van de nieuwe Mac Studio en iMacs, een upgrade zullen krijgen. Hij heeft bewijzen gezien van een M2-aangedreven MacBook Air met een 10-core GPU, evenals een instapmodel M2 MacBook Pro met dezelfde specificaties. De 14-inch en 16-inch MacBook Pro's en een nieuwe Mac Mini en Mac Pro krijgen mogelijk ook allemaal het nieuwste Apple-silicium.

Er komen waarschijnlijk M2 Pro- en M2 Max-varianten van de M2-chip. De Max krijgt 12 CPU-kernen en 38 grafische kernen (twee CPU- en zes GPU-kernen). Met name de M2 Pro zou een optie kunnen zijn voor de Mac Mini.

Als alles bij elkaar wordt opgeteld, staan de MacBook Air, een instapmodel Pro, twee modellen van de Mini, twee modellen van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro (met respectievelijk een Pro- en Max-chip) en de desktop-Mac Pro op het punt om te worden voorzien van M2-processors, aldus Gurman. Opvallend is dat er geen melding wordt gemaakt van een iMac-model.

Gurman heeft deze informatie waarschijnlijk ontleend aan uitgelekte logbestanden van ontwikkelaars, waarin te zien is hoe Apple computers met M2-processors test met programma's van andere fabrikanten. Bloomberg moet echter over andere bronnen beschikken, want het meldde ook dat "ten minste twee Macs" "rond het midden van het jaar" op de markt zouden kunnen komen. Weet je wat er in juni gebeurt? Apple's wereldwijde ontwikkelaarsconferentie.

Misschien horen we wel iets over nieuwe Macs tijdens WWDC 2022.

Geschreven door Maggie Tillman.