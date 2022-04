Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een onuitgebracht Mac Mini model is genoemd in de code van een recente Studio Display firmware update, wat suggesties ondersteunt dat Apple een aankondiging aan het voorbereiden is tijdens WWDC 2022.

Zoals opgemerkt door ontwikkelaar Steve Troughton-Smith, bevat de iOS 15.4-update voor de Studio Display een verwijzing naar een "Macmini10,1" - een modelcode die niet overeenkomt met huidige of bestaande Mac Mini-apparaten.

De geruchtenmolen is een beetje onduidelijk over welke nieuwe Macs er op komst zijn; voor wat het waard is, er is één concrete aanwijzing: de verzonden Studio Display firmware verwijst naar één onverklaarbare mysterieuze machine - een nieuwe modelgeneratie van Mac mini ("Macmini10,1"). Mijn gok: M2, niet M1 Pro- Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) April 12, 2022

Dit heeft dus brandstof toegevoegd aan berichten die erop wijzen dat Apple bezig is met het voorbereiden van updates voor de Mac-lijn in het midden van het jaar - of, in ieder geval, vroeg in de tweede helft.

Gezien het feit dat een nieuwe Mac Mini ook al werd genoemd in extra lekken in maart, lijken de puntjes op de i te staan.

Ondanks deze grote hint is er nog steeds enige onenigheid over de volgorde waarin de Mac-modellen daadwerkelijk zullen worden uitgerold, waarbij de altijd aanwezige Apple-lekker Ming-Chi Kuo eerder suggereerde dat het topmodel van de Mac Mini in plaats daarvan in 2023 zal landen, terwijl een vervanging voor de huidige M1-modellen waarschijnlijker is voor 2022.

Bovendien zijn een nieuwe Mac Pro en een high-end Mac Mini op papier even waarschijnlijk, aangezien dit de enige twee modellen in het assortiment zijn die nog niet zijn overgestapt van Intel op Apple's eigen chips.

Wat we uiteindelijk ook te zien krijgen, het lijkt er steeds meer op dat er in juni - of in ieder geval kort daarna - hardware op het menu staat.

Volgens de geruchten zou er zelfs een nieuwe MacBook Air kunnen komen, maar we vermoeden dat Apple eerst de gewone Mac-lijn wil opruimen voordat het weer aan een M2-verversing begint.

Geschreven door Conor Allison.