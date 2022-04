Twee nieuwe Macs getipt voor WWDC, M2 MacBook Air en....?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple houdt vanaf 6 juni 2022 zijn jaarlijkse WWDC-evenement en zal ongetwijfeld iOS 16 en de andere familie van next-gen besturingssystemen in zijn hele assortiment aankondigen.

Naar verluidt zal het bedrijf ook twee nieuwe Macs onthullen, met een paar apparaten die kort daarna worden getipt voor een release.

Er gaan al een tijdje geruchten over een M2 MacBook Air, dus het is meer dan waarschijnlijk dat dat er één van zal zijn, maar hoe zit het met de andere?

Bloomberg's Mark Gurman schrijft in de laatste editie van zijn grotendeels Apple-centic Power On nieuwsbrief dat we een paar Macs kunnen verwachten, MacBook Air inbegrepen: "Er is mij verteld dat er twee nieuwe Macs komen rond het midden van het jaar of vroeg in de tweede helft. Een daarvan zal waarschijnlijk de nieuwe MacBook Air zijn."

Dat roept de vraag op naar andere.

Naast een nieuwe Air werkt Apple volgens Gurman ook aan vernieuwde Mac mini- en 24-inch iMac-modellen. Ook een vervanger voor de 13-inch MacBook Pro zou in de maak kunnen zijn.

We hebben op Pocket-lint echter al vaker gezegd dat we verwachten dat er snel een nieuwe Mac Pro wordt aangekondigd en WWDC lijkt daarvoor de juiste plek.

Hoe dan ook, je kunt de WWDC in juni hier op Pocket-lint volgen, alleen virtueel.

Geschreven door Rik Henderson.