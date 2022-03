Apple blokkeert vervanging Mac Studio SSD

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nadat recente rapporten beweerden dat de SSD in een Mac Studio verwijderbaar en mogelijk vervangbaar is, is sindsdien onthuld dat Apple de mogelijkheid op softwareniveau blokkeert.

Tijdens een demontage van Apple's nieuwe computer werd ontdekt dat de SSD eruit gehaald kan worden, dus verwisseld. Er werd ook een extra slot gevonden.

Apple soldeert de SSD meestal op het moederbord van een Mac, dus dit is ongebruikelijk.

YouTuber Luke Miani nam echter een schone (geveegde) SSD van een tweede Mac Studio en probeerde deze in de extra sleuf te gebruiken en vervolgens de bestaande te vervangen.

Helaas heeft geen van beide pogingen gewerkt. De Studio wilde gewoon niet opstarten.

Het lijkt erop dat de mogelijkheid om gebruikers te upgraden is geblokkeerd in de software van Apple en het is onwaarschijnlijk dat u uw opslagruimte handmatig kunt uitbreiden. U moet er daarom voor zorgen dat u uw hoofdschijf op de juiste manier specificeert op het moment van aankoop.

Om eerlijk te zijn, het is sowieso geen gemakkelijke taak om de SSD in de Studio te verwisselen. Het vereist een behoorlijke hoeveelheid demontage, inclusief het verwijderen van de onderste ring en de niet-afgeschermde voeding.

Het lijkt er sterk op dat eigenaren zullen moeten kiezen voor externe opslagopties als ze in de toekomst willen uitbreiden, zelfs als er een reserveslot aanwezig is.

Geschreven door Rik Henderson.