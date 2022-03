Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal later dit jaar de volgende generatie MacBook Air- apparaten onthullen, na aanvankelijk een aankondiging voor de laptops begin 2022 te hebben gepland.

Dat zegt Mark Gurman van Bloomberg, die in hun laatste Power On-nieuwsbrief aangeeft dat de Cupertino-gigant nu de releasetijdlijn voor zowel de M2 MacBook Air als MacBook Pro heeft verschoven.

Gurman merkt op dat Apple oorspronkelijk eind 2021 of begin 2022 een nieuwe MacBook Air had gepland met "een geheel nieuw ontwerp, MagSafe, de M2-chip en meer", hoewel dit nu is verschoven naar de tweede helft van 2022.

Het lijkt er dus op dat we de M2 MacBook Air-modellen rond september, oktober of november kunnen verwachten.

De MacBook Pro daarentegen zal volgens Gurman grotendeels met rust worden gelaten tot 2023.

In de nieuwsbrief wordt gesuggereerd dat een update van de opnieuw ontworpen 14-inch en 16-inch modellen die eind 2021 zijn gelanceerd, waarschijnlijk volgend jaar zal aankomen, compleet met M2 Pro- en M2 Max-chips.

Het is echter mogelijk dat het huidige 13-inch, instapmodel Pro-model later dit jaar wordt opgefrist met een M2-chip.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu een VPN wilt gebruiken om uw online of geo-ontgrendelde sites te beveiligen, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

Dit alles schetst een soortgelijk beeld als dat wat 9to5Mac eerder deze maand rapporteerde - het enige opvallende verschil is de suggestie van de outlet dat de bijnaam 'Pro' voor alleen 'MacBook' zal worden geschrapt.

Als het waar is - en het is de moeite waard om erop te wijzen dat we nog lang niet zeker zijn - zou dit ook betekenen dat Apple neigt naar een updatecyclus om de twee jaar voor zijn Mac-reeks.

Gezien het feit dat het vrijwel een Apple Silicon-make-over heeft uitgevoerd op alle modellen in het Mac-ecosysteem, zou het logisch zijn dat het terug zou komen naar de tweede generatie.

Blijf ons volgen voor meer MacBook-geruchten als we ze horen.

Geschreven door Conor Allison.