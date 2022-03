Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt aangenomen dat Apple werkt aan een M2-chip, een opvolger van de M1-chip , en meerdere rapporten beweren dat deze zal worden gebruikt in een vernieuwde MacBook Air en een nieuwe versie van de 13-inch MacBook Pro. Nu heeft 9to5Mac die geruchten herhaald en beweerd dat Apple later dit jaar twee nieuwe notebooks met de M2-chip zal introduceren.

Meer specifiek zei 9to5Mac dat Apple een " MacBook Air" en een 13-inch MacBook Pro zal introduceren - beide draaiend op "M2". De site heeft een solide trackrecord als het gaat om het voorspellen van de productroutekaart van Apple. Maar Apple-analist Ming-Chi Kuo is daar ook geweldig in - en 9to5Mac zei dat zijn recente bewering dat de volgende generatie ‌MacBook Air‌ ofwel de ‌M1‌ of een bijgewerkte versie zal gebruiken, niet waar is. Terwijl Kuo zei dat de nieuwe MacBook Air een bijgewerkte M1-chip zal hebben, beweerde 9to5Mac dat zijn "betrouwbare bronnen" zeiden dat de machine wordt ontwikkeld met de M2-chip.

Houd in gedachten dat Mark Gurman van Bloomberg, die vroeger voor 9to5Mac schreef, onlangs ook meldde dat de MacBook Air‌ dit jaar een compleet nieuw ontwerp zal krijgen.

Wat betreft de 13-inch MacBook Pro, zei 9to5Mac dat Apple het "Pro"-bit zou kunnen schrappen en de nieuwe laptop een "MacBook" zou noemen. Er is geen releasedatum voor deze M2‌-machines, maar ze zullen waarschijnlijk later in 2022 verschijnen. We betwijfelen of ze deze zomer vóór WWDC zullen arriveren, wanneer Apple zijn nieuwste software-updates aankondigt.

Het bedrijf reserveert hardware-lanceringen meestal voor de lente en de herfst. Het hield net een evenement in maart, waar het een nieuwe Mac Studio en display , iPad Air en iPhone SE aankondigde.

Geschreven door Maggie Tillman.