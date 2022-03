Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben nog maar net een grote Apple Mac-aankondiging gehad, maar het is nu eenmaal zo, we kijken nu uit naar de volgende.

Naar verluidt zou er na de Mac Studio de komende maanden ook een nieuwe Mac mini op komst kunnen zijn. En dat het waarschijnlijk de nog aan te kondigen M2 Apple Silicon-chipset zal bevatten.

Bronnen hebben 9to5Mac zelfs verteld dat er twee modellen in ontwikkeling zijn - een met M2, de andere met een M2 Pro-processor erin.

De nieuwe Mac mini heeft naar verluidt de codenaam J474 en was oorspronkelijk bedoeld om op M1 Pro- of M1 Max-chips te draaien. Apple besloot echter om dat idee op de plank te houden om plaats te maken voor de Mac Studio.

De M2-chip van Apple zou een 8-core CPU hebben, zoals de M1, maar een 10-core GPU. De M2 Pro verhoogt de ante met een 10-core CPU.

De M1 Max- en M1 Ultra-chipsets in de Mac Studio zijn veel krachtiger, vooral als het gaat om grafische prestaties.

De M1 Max heeft een 10-core CPU maar ofwel een 24-core of 32-core GPU (afhankelijk van de variant). De M1 Ultra is in feite twee M1 Max-chips die als één draaien, dus biedt effectief een 20-core CPU en 64-core GPU.

De nieuwe Mac mini zou tijdens WWDC 2022 in juni zijn debuut kunnen maken, zo wordt gedacht.

Geschreven door Rik Henderson.