Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de website van Apple staat dat de dure nieuwe monitor compatibel is met een groot aantal Macs , en ook met sommige iPads , maar er wordt niet gesproken over niet-Apple-producten.

Aangezien de nieuwe Studio Display Thunderbolt 3 gebruikt, zou je aannemen dat capabele Windows -apparaten ook van de monitor kunnen profiteren.

The Verge meldt dat dit inderdaad het geval is en wanneer aangesloten op een Windows-pc , zal de monitor werken zoals je zou verwachten, samen met de ingebouwde webcam en luidsprekers.

Verwacht echter enkele kanttekeningen, de website stelt dat "Studio Display-camerafuncties en firmware-updates verbinding met een Mac vereisen".

Hoewel Apple bevestigde dat de webcam eruit zou zien als een normale USB-camera , zijn softwarefuncties zoals Center Stage niet beschikbaar.

De andere MacOS-gerelateerde functies zullen ook niet beschikbaar zijn, inclusief Spatial Audio en Siri -functionaliteit.

Als je regelmatig wisselt tussen een MacBook voor werk en een pc voor gamen, is de Studio Display misschien net een stuk aantrekkelijker geworden.

Het is echter belangrijk om de Thunderbolt 3-specificaties van uw machine te controleren (als deze deze in de eerste plaats ondersteunt), omdat veel apparaten niet overweg kunnen met het uitvoeren van een 5K 60Hz-signaal.

Voor de meeste pc-gebruikers zal het ontbreken van ondersteuning voor firmware-updates waarschijnlijk een dealbreaker zijn.

In dat geval raden we aan om in plaats daarvan naar de MSI Prestige 341WU of LG Ultrafine 5K te kijken. Hoewel we moeten toegeven dat geen van beide zo mooi is als het Apple-model.

Geschreven door Luke Baker.