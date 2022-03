Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple lanceert later dit jaar een MacBook Air met een nieuwe vormfactor, beweert de gerenommeerde tech-analist Ming-Chi Kuo. Het voegt ook extra kleuropties toe, onthulde hij in zijn laatste voorspellingsronde.

Mogelijk gepland voor een aankondiging of plaag tijdens WWDC in juni, zou de nieuwe MacBook Air al in het tweede kwartaal in productie kunnen gaan en tegen het derde kwartaal van het jaar - juli tot september, te koop zijn.

In tegenstelling tot sommige eerdere geruchten , komt het niet met een Mini LED-display , suggereert hij. Het zal waarschijnlijk ook een versie van de M1-chipset bevatten in plaats van een momenteel onaangekondigde M2.

Apple lanceerde de M1 Ultra-chip tijdens zijn Peek Performance-evenement op dinsdag, die beschikbaar zal zijn in de nieuwe Mac Studio -desktopcomputer, en sprak verder over zijn M1 Max-processor. Ze lijken echter te zijn gereserveerd voor machines die gericht zijn op krachtige gebruikers, dus we kunnen dezelfde M1-processor zien die is gebruikt door de geheel nieuwe iPad Air die ook tijdens het evenement is gelanceerd.

Wat de nieuwe vormfactor betreft, is Kuo niet specifiek. Hoewel er andere geruchten zijn geweest, overweegt het bedrijf het taps toelopende ontwerp van het huidige model te laten vallen voor een meer MacBook Pro -aanpak. We wachten verder nieuws met ingehouden adem af.

Geschreven door Rik Henderson.