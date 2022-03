Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft aan Pocket-lint bevestigd dat het zijn 27-inch iMac heeft stopgezet zonder plannen voor een nieuw model.

Het verwacht dat klanten in plaats daarvan kiezen voor de nieuwe combinatie Mac Studio en Studio Display , met prijzen vanaf respectievelijk £ 1.999 / $ 1.999 / € 2.299 en £ 1.499 / $ 1.499 / € 1.749.

De laatste 27 inch iMac kwam uit in 2020 en is niet meer te koop. De opnieuw ontworpen 24-inch iMac met M1-verwerking is de optie voor degenen die een alles-in-één willen blijven.

Eerlijk gezegd is de nieuwe Mac Studio veel krachtiger dan alle eerdere iMacs, zelfs met het instapmodel M1 Max. En het 27-inch 5K Studio Display heeft een sterk verbeterd Retina-scherm met automatische True Tone-technologie om vermoeide ogen te verlichten.

Het wordt zelfs geleverd met een eigen processor - de A13 Bionic - om zijn camera- en audiosystemen aan te sturen. Er is een 12-megapixel Ultra Wide camera met ingebouwde Center Stage.

We kunnen het echter niet helpen, maar betreuren het verlies van de 27-inch iMac - een klassieker in het afgelopen half decennium of zo. We hoopten dat dezelfde ontwerpesthetiek van de nieuwste 24-incher de stap zou maken, maar helaas is dat niet zo.

Koop Malwarebytes Premium vandaag nog om verder te gaan dan antivirus en maak u geen zorgen meer over online bedreigingen. Malwarebytes is beschikbaar op Windows, Mac, Android, iOS en Chrome en beveiligt uw apparaten, bestanden en privacy 24/7. Real-Time Protection maakt gebruik van AI en machine learning om u te beschermen tegen online bedreigingen, zelfs opkomende bedreigingen die niemand ooit eerder heeft gezien. Malwarebytes vernietigt moeiteloos adware en mogelijk ongewenste programma's die uw apparaten vertragen. Het alles-in-één dashboard voor cyberbescherming geeft in realtime uw beveiligingsstatus weer, zodat u niet in het ongewisse blijft over wat er met uw apparaten gebeurt. Begin vandaag nog met het beschermen van uw apparaten met Malwarebytes.

Geschreven door Rik Henderson.