Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens het voorjaarsevenement kondigde Apple een Mac Studio-desktop en een 27-inch 5K Retina-display aan, genaamd Studio Display.

Het heeft een bijna volledig schermontwerp, compleet met dunne randen, een aluminium behuizing en een slank profiel.

Met de geïntegreerde standaard kun je het scherm tot 30 graden kantelen en de hoogte aanpassen aan je werkruimte. Apple zei dat het Studio Display heeft geladen met een "tegenbalancerende arm" om het scherm gewichtloos te laten voelen. Er is zelfs een VESA-adapteroptie waarmee u het scherm in liggende of staande stand kunt monteren. Het scherm zelf levert 218 pixels per inch, 600 nits helderheid en ondersteuning voor meer dan een miljard kleuren. Het heeft ook TrueTone voor een natuurlijkere kijkervaring en een antireflectiecoating.

Er is ook een innovatieve glasoptie met nanotextuur om verblinding verder te minimaliseren.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu een VPN wilt gebruiken om uw online of geo-ontgrendelde sites te beveiligen, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

Een van de interessantere dingen van het Apple Studio Display is dat het een A13 Bionic-chip bevat om de indrukwekkende camera en het audiosysteem van stroom te voorzien. Er is een 12-megapixel ultrabrede camera - dezelfde camera die op de iPad is geweest. Het ondersteunt de Center Stage-functie , zodat videogesprekken en conferenties aantrekkelijker kunnen zijn. Het bevat ook een reeks "microfoons van studiokwaliteit", zei Apple, naast een hifi-geluidssysteem met zes luidsprekers dat bestaat uit vier ruisonderdrukkende woofers en twee hoogwaardige tweeters.

En dankzij Apple Silicon kan het meerkanaals surroundgeluid verwerken. De speakers ondersteunen zelfs Spatial audio voor muziek en video met Dolby Atmos.

Wat betreft hoe het Studio Display verbinding maakt met uw andere apparaten, het heeft drie USB-C-poorten die snelheden tot 10 gigabit per seconde leveren. Er is een Thunderbolt-poort , waarmee je Studio Display en alle aangesloten randapparatuur met één kabel op je Mac kunt aansluiten. Diezelfde kabel levert 96 watt aan vermogen, zodat hij elke Mac-notebook kan opladen en zelfs een 14-inch MacBook Pro snel kan opladen. Ten slotte zei Apple dat je maximaal drie Studio Displays op je MacBook Pro kunt aansluiten om een indrukwekkende werkruimte te creëren.

Het Studio Display zelf begint bij $ 1.599 in de VS en £ 1.499 in het VK . Die prijs is inclusief de kantelbare standaard. De kantel- en in hoogte verstelbare standaard en VESA-montageadapter zijn optionele add-ons. Apple zei dat het Studio Display en zijn accessoires vanaf 18 maart 2022 te koop zullen zijn.

Apple lanceert ook een nieuwe zilver-zwarte kleuroptie voor het Magic Keyboard met Touch ID, het Magic Trackpad en de Magic Mouse als aanvulling op het Studio Display.

Koop Malwarebytes Premium vandaag nog om verder te gaan dan antivirus en maak u geen zorgen meer over online bedreigingen. Malwarebytes is beschikbaar op Windows, Mac, Android, iOS en Chrome en beveiligt uw apparaten, bestanden en privacy 24/7. Real-Time Protection maakt gebruik van AI en machine learning om u te beschermen tegen online bedreigingen, zelfs opkomende bedreigingen die niemand ooit eerder heeft gezien. Malwarebytes vernietigt moeiteloos adware en mogelijk ongewenste programma's die uw apparaten vertragen. Het alles-in-één dashboard voor cyberbescherming geeft in realtime uw beveiligingsstatus weer, zodat u niet in het ongewisse blijft over wat er met uw apparaten gebeurt. Begin vandaag nog met het beschermen van uw apparaten met Malwarebytes.

Geschreven door Maggie Tillman.