Apple M1 Max heeft een geheime functie waarmee een UltraFusion-verbinding de super M1 Ultra-chip kan maken

(Pocket-lint) - Apple heeft de M1 Ultra-chip aangekondigd, de laatste toevoeging aan de M1-familie.

Apple beschreef het als een "doorbraak", omdat deM1 Max een ingebouwde connector heeft die eerder niet werd onthuld en dat is het geheim achter de M1 Ultra.

Hierdoor kan Apple twee M1 Max-chips met elkaar verbinden, zodat ze naadloos samenwerken, met behulp van een technologie die Apple UltraFusion noemt.

Dit betekent, zegt Apple, dat de M1 Ultra wordt gezien als één chip in plaats van twee, dus er is geen nieuwe architectuur die moet worden ondersteund.

Het resultaat is dat de M1 Max is verdubbeld, waardoor je een 20-core CPU en een 64-core GPU krijgt. De M1 Ultra is 8x sneller dan de M1 - dus het is een grote stap voorwaarts in prestaties.

De M1 Ultra wordt onder de loep genomen in de Mac Studio, een evolutie van het Mac mini-ontwerp , maar dan versterkt om er een krachtpatser van te maken. Vasthouden aan het compacte ontwerp, is dit een nieuwe Apple desktopcomputer, ontworpen om op je bureau te zitten, maar nu 3,7-inch hoog.

Een groot deel van de hoogte van de Mac Studio is om koeling mogelijk te maken, terwijl de buitenkant een volledig scala aan connectiviteit heeft. Er komt ook een Studio-monitor, dus ga ermee akkoord, zodat je een complete werkruimte kunt inrichten. De Mac Studio zal beschikbaar zijn met M1 Max of M1 Ultra, waarbij de prestaties de Mac Pro- en iMac-modellen verpletteren.

Geschreven door Chris Hall.