Apple Mac Studio zou een professionele Mac Mini zijn

(Pocket-lint) - Apple werkt naar verluidt aan een supercharged-versie van de Mac Mini die in de "komende maanden" zal verschijnen.

De Apple Mac Studio zou kunnen passen in de computerreeks van het bedrijf tussen een nieuwe Mac Mini en de Mac Pro.

Er wordt gezegd dat het gebaseerd is op de kleinere behuizing van de Mini, maar toch sterk verbeterde hardware heeft. 9to5Mac schrijft dat er twee modellen in ontwikkeling zijn: een met een M1 Max-chip en een met een nieuwe Apple Silicon -chip. Dat zou mogelijk de M2 kunnen zijn die wordt getipt om morgen te worden gelanceerd tijdens het "Peek Performance" -evenement of WWDC 2022 in de zomer.

Bronnen vertelden de op Apple gerichte nieuwssite ook dat de Mac Studio momenteel de interne codenaam J375 heeft.

Eerder dit jaar beweerde Apple-expert Mark Gurman dat Apple aan een kleinere Mac Pro werkte, aangedreven door het nieuwe Apple Silicon. Dit is zeer waarschijnlijk de Mac Studio, of hoe het ook wordt genoemd.

Het nieuwe apparaat past ook in een ander gerucht product van Apple - wat de Apple Studio Display wordt genoemd. Het is een professionele monitor met een hogere resolutie die de Pro Display XDR zou kunnen vervangen.

We hopen de komende weken meer te weten te komen.

