(Pocket-lint) - Een nieuw rapport ondersteunt beweringen dat Apple werkt aan een geheel nieuw opvouwbaar touchscreen-apparaat - een apparaat dat in wezen de MacBook en iPad combineert.

Na een recent rapport van DDSC-analist Ross Young, waarin werd aangegeven dat Apple de mogelijkheid van een 20-inch opvouwbaar apparaat met touchscreen onderzoekt, heeft Mark Gurman van Bloomberg het gerucht nu bevestigd in hun Power On-nieuwsbrief.

Het product is naar verluidt nog jaren verwijderd van potentieel op de markt komen, maar Apple zou in gesprek zijn met leveranciers in de categorie over de details van een 20-inch opvouwbare.

Het is heel goed mogelijk dat de nieuwe productlijn gepland is om uiteindelijk de iPad en MacBook te vervangen, hoewel het feit dat er naar verluidt een 20-inch model op tafel ligt, dit ook zou kunnen betekenen als een volledig nieuwe productcategorie voor het bedrijf Cupertino, ook .

Volgens de nieuwsbrief van Gurman zou het hybride apparaat ook kunnen verschijnen op hetzelfde moment als een aantal andere spraakmakende, lang geruchtmakende nieuwe productcategorieën voor Apple.

"Het bedrijf zou een opvouwbaar 20-inch scherm kunnen gebruiken dat is bevestigd aan een fysiek toetsenbord, of slechts één kant van het scherm als virtueel toetsenbord kunnen gebruiken. Ik heb gehoord dat Apple inderdaad bezig is met het verkennen van een opvouwbare MacBook/iPad met twee schermen hybride die de tweede benadering zou volgen: het zou het fysieke toetsenbord en het trackpad inruilen voor een basis met volledig aanraakscherm.

"Als dat het geval is, zou Apple rond 2026 een ontwrichtend product als dit kunnen uitbrengen, wat ongeveer de periode is waarin het zijn langverwachte Apple Car- en AR-brilproject zou kunnen lanceren," zei hij.

Aangezien dit de tweede keer in evenveel weken is dat gefluister rond het hybride apparaat is opgedoken, neemt de legitimiteit ervan zeker toe. Het is echter zeker de moeite waard om ook wat perspectief op deze geruchten te werpen. Aangezien de voorgestelde lancering van het product nog vele jaren verwijderd is, is er voldoende tijd om dit te schrappen, uit te stellen of zelfs onherkenbaar te wijzigen.

Terug in het hier en nu is het natuurlijk de moeite waard erop te wijzen dat Apple zich zou voorbereiden op een evenement in maart - mogelijk om de komst van M2 MacBook-modellen aan te kondigen.

Blijf ons volgen voor meer als we het krijgen.

Geschreven door Conor Allison.