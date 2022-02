Apple overweegt 20-inch opvouwbare MacBook en stelt opvouwbare iPhone uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een betrouwbare bron die de neiging heeft om de plannen van Apple jaar na jaar nauwkeurig te raden, heeft gesuggereerd dat het bedrijf uit Cupertino een opvouwbare MacBook onderzoekt en tegelijkertijd de release van een opvouwbare iPhone uitstelt.

Ross Young, een analist voor Display Supply Chain Consultants (DSCC), heeft de neiging om te rapporteren over alles wat met de supply chain te maken heeft, net als een andere analist, Ming-Chi Kuo. Beide zijn zeer betrouwbare bronnen van informatie over de productpijplijn van Apple. Vorig jaar meldde Young als eerste dat de MacBook Pro-verversingen voor 2021 mini-LED-schermen met ProMotion zouden bevatten.

Nu, op basis van gesprekken met zijn supply chain-bronnen, heeft Young onthuld dat de DSCC zijn verwachtingen voor een opvouwbare iPhone heeft uitgesteld tot 2025. Dat is een aanpassing van twee jaar ten opzichte van de eerder gerapporteerde tijdlijn van lancering in 2023 . Young merkte in zijn rapport op dat Apple "geen haast lijkt te hebben" om op korte termijn de markt voor opvouwbare smartphones te betreden.

Interessant is dat Young zei dat Apple in plaats daarvan een opvouwbare laptop onderzoekt - misschien zelfs een model met een groot 20-inch scherm. Deze zogenaamde opvouwbare MacBook wordt beschreven als een "product voor tweeërlei gebruik, een notebook met een volledig toetsenbord in opgevouwen toestand en voor gebruik als monitor wanneer niet opgevouwen en gebruikt met een extern toetsenbord". Het ondersteunt mogelijk zelfs 4K UHD.

Het tijdsbestek voor de 20-inch opvouwbare is waarschijnlijk later dan 2025, mogelijk 2026 of 2027. Apple is naar verluidt in gesprek met leveranciers, maar het product laat nog jaren op zich wachten.

Geschreven door Maggie Tillman.