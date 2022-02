Wanneer kondigt Apple nieuwe Macs met M2-chips aan? Binnenkort, misschien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is naar verluidt van plan om ergens in de eerste helft van het jaar verschillende nieuwe Macs met verbeterde processors uit te brengen.

Volgens Bloomberg -verslaggever Mark Gurman via de Power On-nieuwsbrief, zou Apple een 13-inch MacBook Pro, Mac Mini, 24-inch iMac en een opnieuw ontworpen MacBook Air kunnen introduceren - allemaal met de geruchten M2-chip, waarvan wordt gedacht dat het een enigszins snellere CPU dan de originele M1-chip. Het behoudt dezelfde architectuur met acht kernen, maar de grafische kernen kunnen worden opgevoerd tot negen of tien.

Wat betreft wanneer deze nieuwe Macs zullen arriveren, staat gepland dat minstens één nieuw Mac-model debuteert op een nog niet aangekondigd evenement op 8 maart 2021.

Gurman is van mening dat twee van de oudste door Apple door Silicon aangedreven Macs in de huidige reeks - de instapmodel MacBook Pro en Mac mini - waarschijnlijk de volgende zullen zijn voor een update. Vooral de Mac Mini zou kunnen worden geüpgraded met een M1 Pro en een M2-optie. Gurman verwacht ook dat een grotere iMac Pro met M1 Pro- en M1 Max-chips zijn bestaande 27-inch iMac Pro zal opvolgen, terwijl een kleinere Mac Pro zal verschijnen "met het equivalent van twee of vier M1 Max-chips". Maar Apple kan wachten tot mei of juni 2022 om een nieuwe ronde Mac-releases aan te kondigen.

Dus, ter verduidelijking, je verwacht in maart een of twee nieuwe Mac-releases, een paar maanden later gevolgd door meer nieuwe Macs.

Apple heeft mogelijk ook andere hardware-aankondigingen in petto voor zijn evenement in maart. Er wordt getipt om een 5G iPhone SE en 5G iPad Air te onthullen. Het zal ook iOS 15.4 uitbrengen met maskervriendelijke Face ID.

Een iPhone 14 en Apple Watch Series 8 zullen naar verwachting pas later in 2022 arriveren. Verder denkt Gurman dat Apple in 2023 Pro- en Max-versies van de M2-chip naast de M3 zal uitbrengen.

Houd er rekening mee dat het meer dan een jaar geleden is dat Apple voor het eerst zijn eerste interne M1-chip aankondigde, die later werd gevolgd door de M1 Pro- en M1 Max-varianten.

Geschreven door Maggie Tillman.