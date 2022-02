Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sommige vroege geruchten wezen op een mogelijke release in de lente van 2022 voor een nieuwe iMac Pro met een mini-LED- display, maar het lijkt te zijn uitgesteld.

Supply chain-analist Ross Young verwacht dat de nieuwe iMac Pro op zijn vroegst ergens in de zomer wordt gelanceerd.

Ross Young heeft een uitstekende staat van dienst en was de enige analist die meldde dat de 2021 MacBook Pro 's mini-LED-panelen zouden hebben .

In zowel een Twitter-bericht als het wekelijkse rapport van Display Supply Chain Consultants , legde Young uit dat de nieuwe iMac Pro nog steeds mini-LED-achtergrondverlichting zal hebben, maar met minder zones dan op de mini-LED iPad en Macbook Pro's .

Zoals we in de DSCC Weekly van vandaag meldden, verwachten we niet langer dat de Apple iMac Pro in het voorjaar wordt gelanceerd. Lijkt meer op zomer. Nog steeds met een MiniLED-achtergrondverlichting, maar minder MiniLED's/zones dan bij iPad/MacBook Pro's. — Ross Young (@DSCCRoss) 31 januari 2022

In het rapport legt Young verder uit: "Eind vorig jaar gaven we aan dat er in 2022 een nieuwe mini-LED iMac Pro zou komen. We dachten dat het in het voorjaar zou komen, maar we horen nu dat het zomer kan zijn. Natuurlijk, het kan verder in de herfst worden uitgesteld. Een van de leveringsuitdagingen die Apple met dit product heeft, is het verkrijgen van meer MiniLED's."

"Wat betreft het display horen we dat het misschien niet zoveel mini-LED-zones en mini-LED's heeft als wat er op de iPad Pro en MacBook Pro's te vinden is. We vragen ons ook af of het IGZO zal zijn of niet. Ik zou denk het niet, aangezien stroomverbruik minder een probleem is en er weinig voordeel zou zijn om de verversing op een monitor te beperken tot 24 Hz, zoals IGZO kan doen."

Als de bevindingen van Young waar blijken te zijn, denken we dat de nieuwe iMac Pro hoogstwaarschijnlijk zal worden aangekondigd op WWDC 2022 in juni, maar de tijd zal het leren.

Geschreven door Luke Baker.