(Pocket-lint) - Apple is eindelijk begonnen Universal Control uit te rollen, maar je moet de nieuwste ontwikkelaarsbèta's voor iPadOS en macOS Monterey installeren om het te proberen.

De langverwachte functie, die Apple op WWDC 2021 aankondigde, is nog niet beschikbaar voor consumenten via officiële software-updates, maar is standaard ingeschakeld in de bèta's van iPadOS 15.4 en macOS Monterey 12.3 voor ontwikkelaars . Als u ze installeert, ziet u drie opties voor Universal Control gelabeld met bètatags.

Houd er rekening mee dat Universal Control een uitbreiding is van het Continuïteitssysteem van Apple. Hiermee kun je een enkele muis en toetsenbord gebruiken om naadloos te schakelen tussen een Mac en een iPad, zonder dat je ze hoeft in te stellen. U kunt inhoud tussen apparaten slepen en neerzetten, waarbij uw muis over al hun schermen beweegt alsof ze zijn vastgebonden.

U kunt alles lezen over Universal Control en hoe het werkt in de handleiding van Pocket-lint.

Apple was oorspronkelijk van plan om Universal Control afgelopen herfst uit te brengen, maar het heeft dat releasevenster gemist. Het wordt nu dit voorjaar verwacht, en het feit dat het beschikbaar is in bèta's is een goede indicatie dat het misschien binnenkort wordt uitgebracht - mogelijk met de officiële release van iPadOS 15.4 en macOS Monterey 12.3 voor het publiek.

Apple heeft donderdag ook een bètaversie van iOS 15.4 uitgebracht, met de mogelijkheid om Face ID te gebruiken terwijl je een masker draagt, en ook nieuwe emoji.

Geschreven door Maggie Tillman.