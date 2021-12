Apple's Mac-reeks krijgt M2-processors in 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft indruk gemaakt op de wereld met zijn M1-processors die verbazingwekkende prestaties en batterijduur bieden op de Mac-reeks .

De techgigant vertoont geen tekenen van vertraging en wordt aangeprezen om de line-up in de tweede helft van 2022 te vernieuwen.

Volgens een nieuwsbericht van de Chinese outlet, Commercial Times, zullen de M2-processors van Apple worden gemaakt met behulp van het 4nm-proces van TSMC en zullen we in de toekomst waarschijnlijk elke 18 maanden een vernieuwing van de processors zien.

Hoewel we op basis van deze informatie alleen niet al te veel kunnen afleiden, betekent een vermindering van de transistorgrootte meestal een vermindering van de matrijsgrootte en het proces levert ook vaak verbeteringen op in de prestaties per watt, wat een nog betere batterijduur op MacBooks zou betekenen.

Het rapport suggereert ook dat Apple een naamswijziging plant om de processorniveaus weer te geven. De nieuwe reeks wordt getipt om te voldoen aan de volgende naamgevingsconventie: MacBook met M2-processor en MacBook Pro met M2 Pro en MacBook Pro met M2 Max. Klinkt een beetje onhandig voor ons, maar dit kan gewoon een vertaalprobleem zijn van onze Chinese bron.

Er wordt gesuggereerd dat de M2 Pro en M2 Max zullen komen na de lancering van de M2-standaardprocessor, deze chips worden in de eerste helft van 2023 verwacht.

Commercial Times heeft een gemengd trackrecord als het gaat om de nauwkeurigheid van zijn lekken, dus het valt nog te bezien of dit waar zal blijken te zijn. De tijdlijn komt echter overeen met eerdere rapporten van Bloomberg's Power On-nieuwsbrief die ook suggereerden dat we in 2022 een vernieuwing kunnen verwachten.

