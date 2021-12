Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met een nieuw jaar in het verschiet werkt Apple natuurlijk aan Mac-updates.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg wil Apple in 2022 vijf nieuwe Macs lanceren, waaronder een opgefriste versie van het instapmodel MacBook Pro . In de meest recente editie van zijn " Power On "-nieuwsbrief zei Gurman dat Apple een high-end iMac met Apple Silicon zal lanceren. Het past boven de 24-inch ‌iMac‌ in de iMac-reeks. Apple plant ook een grote MacBook Air-upgrade, compleet met de M2-chip en een nieuw ontwerp.

Ook in de maak is een bijgewerkte Mac mini en een nieuwe Mac Pro met Apple Silicon.

Van alle nieuwe Macs die naar verluidt in ontwikkeling zijn, is de MacBook Pro op instapniveau misschien wel het meest interessant voor gewone gebruikers. Eerder beweerde Gurman dat het zou komen met dezelfde ‌M2‌-chip als de volgende generatie ‌MacBook Air‌, inclusief hetzelfde aantal CPU-kernen als de M1-chip, tot 10 grafische kernen en betere prestaties. Het is echter maanden geleden dat de machine in rapporten is opgedoken.

Gurmans laatste vermelding van de laptop geeft aan dat hij nog steeds komt en dat hij volgend jaar zal lanceren. Veel details over de nieuwe laptop zijn nog niet bekend. Informatie over de 24-inch ‌iMac‌ en een high-end MacBook Pro ontbrak ook in Gurmans lijst met Mac-updates voor 2022.

Afgezien van de Mac, zei Gurman dat hij in 2022 een iPhone SE met 5G , nieuwe AirPods Pro-oordopjes en een AR/VR-headset verwacht.