Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2020 lanceerde Apple zijn eigen chip, de M1, waarmee een nieuw tijdperk voor de Mac werd ingeluid. Voor 2021 breidt Apple silicium uit met nog meer kracht, met M1 Pro- en M1 Max-opties - niet M1X zoals geruchten - naar de nieuwste MacBook Pro-modellen.

Dus waar gaan de nieuwe M1-chips over? M1 Pro en M1 Max gebruiken hetzelfde 5nm-proces als M1, maar de architectuur is aanzienlijk geschaald, wat veel meer CPU- en GPU-potentieel en veel meer geheugenbandbreedte betekent. Hier is een snelle uitsplitsing:

M1: 8-core CPU, 7- of 8-core GPU, 68 GB/s geheugenbandbreedte, tot 16 GB verenigd geheugen

M1 Pro: 8- of 10-core CPU, 14- of 16-core GPU, 200 GB/s geheugenbandbreedte, tot 32 GB verenigd geheugen

M1 Max: 10-core CPU, 32-core GPU, 400 GB/s geheugenbandbreedte, tot 64 GB verenigd geheugen

Zoals je kunt zien in de bovenstaande samenvatting, bouwt M1 Pro voort op M1 met meer CPU-kernen, voor tot 70 procent meer rekenkracht en een verdubbeling van de GPU voor twee keer de grafische prestaties.

M1 Max neemt die M1 Pro-stap omhoog en verdubbelt opnieuw: de 32-core GPU is twee keer die van de Max en vier keer die van de originele M1. Er is hier meer uniform geheugen beschikbaar - tot 64 GB - dan enige andere notebookconfiguratie ooit heeft aangeboden.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 18 October 2021

Deze nieuwe chips zullen beschikbaar zijn als onderdeel van Apples 2021 MacBook Pro-vernieuwing, waarbij in de nabije toekomst geheel nieuwe 16-inch en 14-inch modellen op de markt komen.