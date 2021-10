Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft twee nieuwe versies van de MacBook Pro-laptop uitgebracht tijdens het " Unleashed "-evenement dat naast de huidige 13-inch M1-aangedreven MacBook Pro van het bedrijf zal plaatsvinden.

De twee nieuwe modellen komen in twee nieuwe maten: 16-inch en 14-inch, en draaien de klok terug op veel functies die in de loop der jaren zijn verwijderd.

De nieuwe MacBook Pro-reeks van 2021 zal de Touch Bar dumpen, een HDMI-aansluiting en een SDXC-kaartlezer toevoegen en de MagSafe-oplaadadapter zien terugkeren naast drie USB-C Thunderbolt-aansluitingen.

De nieuwe MacBook Pro introduceert ook een inkeping aan de bovenkant van het scherm, vergelijkbaar met de iPhone, in een poging meer schermruimte te krijgen in een apparaat dat nog steeds draagbaar is. Het 16-inch model zal worden geleverd met een 16,2-inch scherm, maar zal nog steeds worden geleverd in een behuizing van vergelijkbaar formaat als het vorige 16-inch MacBook Pro-model, terwijl het 14-inch model een 14,2-inch scherm krijgt in een vergelijkbare grootte als het oude 13-inch model.

De nieuwe modellen zullen worden aangedreven door de nieuwe Apple M1 Pro- en M1 Max-processors van het bedrijf en beide zullen beschikken over de ProMotion-technologie van het bedrijf die te vinden is op de iPad Pro- en iPhone 13 Pro-apparaten. Beide zullen gebruikmaken van Mini LED-displaytechnologie.

Het 14-inch model komt in twee standaardvarianten, maar kan ook worden aangepast. Het instapmodel zal beschikken over 16 GB geheugen, 512 GB SSD-opslag en de M1 Pro-processor met een 8-Core CPU en 14-Core GPU.

Het 16-inch model krijgt drie startvarianten. Het instapmodel wordt ook geleverd met 16 GB geheugen, 512 GB SSD-opslag, maar met een 10-Core CPU en 16-Core GPU. Degenen die de boot naar buiten willen duwen, kunnen kiezen voor een kant-en-klare variant met een 10-core CPU, 32-core GPU, 32 GB geheugen en een 1 TB SSD-schijf.

Als je verder wilt gaan, zegt Apple dat je dat kunt. Er is tot 8 TB opslagruimte, 64 GB geheugen.

Voor degenen die graag onderweg videoconferenties houden, is er nu een 1080p f/2.0 camera aan de voorkant voor betere prestaties bij weinig licht en een verbeterde array met drie microfoons met een geluidssysteem met zes luidsprekers, met twee tweeters en vier woofers, versterkte bas, met ondersteuning voor lagere tonen.

De levensduur van de batterij is vastgesteld op 17 uur video kijken voor het 14-inch model en 21 uur video kijken met het 16-inch model.

Beide ondersteunen snelladen, wat belooft 50 procent opladen in 30 minuten.

De nieuwe modellen zijn vanaf 26 oktober verkrijgbaar en de prijzen beginnen bij $ 1.999 voor het 14-inch model en $ 2.499 voor het 16-inch model. In het VK beginnen de prijzen respectievelijk bij £ 1.899 en £ 2.399. Degenen die alle vakjes willen aanvinken, kunnen tot £ 5.899 uitgeven voor het volledig gespecificeerde 16-inch model in het VK en $ 6.099 in de VS.

Het M1 13-inch model van vorig jaar blijft te koop.