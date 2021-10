Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples geruchten 14-inch en 16-inch MacBook Pro- modellen zouden een verversingssnelheid van 120 Hz en een Mini LED-display kunnen hebben.

Dat is volgens een nieuwe tip van Ross Young, een analist voor Display Supply Chain Consultants, waarbij het onlangs aangekondigde Apple Unleashed-evenement op 18 oktober ook de komst van de volgende Apple- laptops zal markeren.

Het is niet de eerste keer dat we tekenen zien die wijzen naar het geheel nieuwe scherm - in feite zijn suggesties van twee MacBook Pro-modellen met de Mini LED-schermtechnologie dateren van afgelopen december - maar dit is wel de eerste hint van een 120Hz verversingssnelheid.

Paneelleveranciers zijn hetzelfde tussen de iPad Pros en MacBook Pros - LG Display en Sharp. Verwacht vergelijkbare technologie - oxide-backplanes, miniLED-achtergrondverlichting en 120Hz verversingsfrequenties. MiniLEDs, 100% bevestigd. — Ross Young (@DSCCRoss) 12 oktober 2021

Na de officiële aankondiging van Apples evenement, merkte Young op Twitter op dat deze nieuwe MacBook Pro-apparaten een vergelijkbare mix zullen hebben als de 12,9-inch iPad Pro- schermen, en dat de Mini LED-informatie "100% bevestigd" was.

Als de verversingssnelheid de hoge 120 Hz blijkt te zijn, zou dit de MacBook Pro-modellen in lijn brengen met zowel de iPad, die al een paar jaar ProMotion-displaytechnologie heeft, als de iPhone 13 Pro die vorige maand werd onthuld.

Hoe Apple zou navigeren door de fijnere punten van een 120Hz-scherm, zoals energiebesparende modi, valt natuurlijk nog te bezien, maar we hebben genoeg andere geruchten over deze modellen. Batterij-informatie voor 14-inch en 16-inch modellen lekte in juni uit, en meer recentelijk hadden we zelfs renders die ons een globaal idee gaven van hoe de nieuwe MacBook Pro-lijn eruit zal zien .

Voor alle bevestigde informatie zullen we moeten wachten tot het Unleashed-evenement op 18 oktober, zoals we zeggen. Houd ons echter in de gaten, want we zullen alle belangrijke aankondigingen van het evenement behandelen.